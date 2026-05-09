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Un avion de la compagnie Frontier a percuté et tué un piéton sur la piste de Denver lors de son décollage, selon l'aéroport
information fournie par Reuters 09/05/2026 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour complète: un piéton tué, 5 passagers transportés à l'hôpital, déclarations de Frontier, de l'aéroport et du secrétaire américain aux Transports)

9 mai - Un avion de ligne de Frontier Airlines a percuté et tué un piéton sur une piste de l'aéroport international de Denver alors qu'il s'apprêtait à décoller pour Los Angeles vendredi soir, a indiqué l'aéroport dans un communiqué.

Le vol Frontier a signalé avoir percuté une personne lors du décollage et a annulé son départ. Le piéton, dont l'identité n'a pas été révélée, avait franchi la clôture de périmètre et a été percuté à peine deux minutes plus tard alors qu'il traversait la piste, a précisé l'aéroport.

La personne ne serait pas un employé de l'aéroport, selon le communiqué.

L'incident a provoqué un bref incendie du moteur et de la fumée dans la cabine de l'Airbus A321, qui transportait 224 passagers et sept membres d'équipage, tous évacués en toute sécurité.

Douze personnes ont été légèrement blessées et cinq ont été transportées vers des hôpitaux locaux, a indiqué l'aéroport.

Frontier a déclaré qu'elle enquêtait sur l'incident et recueillait davantage d'informations en coordination avec l'aéroport et d'autres autorités de sécurité.

L'aéroport a fermé la piste sur laquelle l'incident s'est produit et prévoit de la rouvrir dans quelques heures, a-t-il précisé, ajoutant qu'il avait également examiné la clôture franchie par l'individu et constaté qu'elle était intacte.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que les forces de l'ordre locales enquêtaient sur l'incident avec le soutien de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) et de l'Administration de la sécurité des transports (TSA).

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