Un avion de Frontier Airlines aurait percuté un piéton lors de son décollage à Denver

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9 mai - La compagnie Frontier Airlines a déclaré qu'un de ses avions de ligne aurait percuté un piéton vendredi soir sur la piste de l'aéroport international de Denver lors de son décollage à destination de Los Angeles.

* De la fumée aurait été signalée dans la cabine de l'Airbus A321 et les pilotes ont interrompu le décollage, a précisé la compagnie.

* Frontier a précisé que le vol transportait 224 passagers et sept membres d'équipage, et que l'évacuation s'était déroulée sans encombre.

* La compagnie aérienne n'a donné aucun détail sur le piéton qui a été heurté. Elle a déclaré qu'elle enquêtait sur l'incident et recueillait davantage d'informations en coordination avec l'aéroport et d'autres autorités de sécurité.

* Au moins un passager a été légèrement blessé et tous les passagers à bord de l'avion ont été examinés, a indiqué ABC News.