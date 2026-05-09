Un avion de Frontier Airlines a pris feu au niveau du moteur et aurait percuté un piéton à Denver

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration de l'aéroport international de Denver)

9 mai - Un avion de ligne de Frontier Airlines a interrompu son décollage à destination de Los Angeles vendredi soir après avoir subi un incendie moteur et aurait percuté un piéton sur la piste de l'aéroport international de Denver, ont indiqué la compagnie aérienne et l'aéroport.

* L'aéroport international de Denver a indiqué qu'un bref incendie moteur avait été rapidement maîtrisé par les pompiers.

* Frontier a indiqué que de la fumée avait été signalée dans la cabine de l'Airbus A321 et que les pilotes avaient interrompu le décollage.

* La compagnie a précisé que le vol transportait 224 passagers et sept membres d'équipage, qui ont tous été évacués en toute sécurité.

* Ni la compagnie aérienne ni l'aéroport n'ont donné de détails sur le piéton qui aurait été heurté. Frontier a déclaré qu'elle enquêtait sur l'incident et recueillait davantage d'informations en coordination avec l'aéroport et d'autres autorités de sécurité.

* Au moins un passager a été légèrement blessé, a rapporté ABC News.