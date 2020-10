Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un autocar avec des journalistes russes et arméniens visé par des tirs au Haut-Karabakh Reuters • 02/10/2020 à 15:31









MOSCOU, 2 octobre (Reuters) - Un autocar transportant des journalistes russes et arméniens, ainsi qu'un Américain décrit comme un "bénévole", a été touché par des tirs d'artillerie au Haut-Karabakh, rapporte vendredi l'agence de presse RIA, selon laquelle il n'y a pas de victime. Le Haut-Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan soutenue par l'Arménie, est le théâtre depuis dimanche de combats meurtriers impliquant ces deux anciennes républiques soviétiques du Caucase. Deux journalistes du Monde ont été grièvement blessés jeudi par des tirs d'artillerie des forces azerbaïdjanaises au Haut-Karabakh, a annoncé le quotidien français. Ils ont été opérés et devaient être évacués vers Paris via Erevan, la capitale de l'Arménie, ajoute Le Monde. (Polina Ivanova version française Bertrand Boucey)

