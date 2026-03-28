Un attentat présumé déjoué devant la Bank of America à Paris, une garde à vue

(Actualisé avec PNAT, précisions)

Une attaque terroriste présumée a été déjouée dans la nuit de vendredi à samedi devant le siège parisien de la banque américaine Bank of America, ont annoncé samedi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez et le Parquet national anti-terroriste (PNAT).

Une personne a été placée en garde à vue, a précisé le PNAT. Selon la presse, il s'agirait d'un homme interpellé alors qu'il tentait d'allumer un engin explosif.

"Bravo à l'intervention rapide d'un équipage de la préfecture de police qui a permis de déjouer une action violente à caractère terroriste cette nuit à Paris", a écrit Laurent Nuñez sur le réseau social X.

"L'enquête se poursuit, sous l'autorité du PNAT et a été confiée à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police et à la DGSI", a-t-il ajouté.

Dans une déclaration, le PNAT a indiqué avoir ouvert une enquête de flagrance pour "tentative de dégradation par incendie ou moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste" et "fabrication d'engin incendiaire ou explosif en relation avec une entreprise terroriste".

Cette enquête concerne également les chefs de "détention et transport d'engin incendiaire ou explosif en vue de la préparation de dégradations dangereuses en relation avec une entreprise terroriste", ainsi que d'"association de malfaiteurs terroriste".

Bank of America a déclaré être au courant de la situation et en contact avec les autorités.

Selon Le Parisien, un homme a été arrêté à 3h25 par des policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) devant les locaux de la Bank Of America situés au 51, rue de La Boétie (VIIIe arrondissement), où il venait de déposer un engin artisanal composé d'un bidon transparent de cinq litres contenant un liquide non identifié et d'une charge d'environ 650 g de poudre explosive.

Le quotidien ajoute que l'homme était accompagné d'un deuxième individu qui est parvenu à prendre la fuite.

(Reportage Gilles Guillaume, Mathieu Rosemain et Benjamin Mallet, avec Saeed Azhar)