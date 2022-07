Un ancien responsable de la multigestion chez Vontobel rejoint Alpinum IM

(NEWSManagers.com) - Ilario Scasascia vient de rejoindre en tant que gérant alternatif senior, la société de gestion Alpinum Investment Management, basée à Zurich et spécialisée dans les solutions d'investissement alternatives et crédit . Il arrive de Progressive Capital Partners, dont il dirigeait les gestions alternatives liquides depuis trois ans. Par le passé, il a dirigé la multigestion et les gestions alternatives de Vontobel pendant neuf ans.