Un ancien membre du Congrès américain condamné à 10 ans de prison pour avoir mené secrètement des activités de lobbying en faveur du Venezuela

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par Luc Cohen

L'ancien membre du Congrès américain David Rivera a été condamné vendredi à 10 ans de prison pour avoir exercé illégalement des pressions sur des responsables américains afin qu'ils allègent la pression exercée sur le gouvernement du président vénézuélien déchu Nicolás Maduro.

* M. Rivera, un républicain qui a représenté le sud de la Floride à la Chambre des représentants des États-Unis de 2011 à 2013, a été reconnu coupable lors d’un procès en mai d’avoir exercé des pressions sur des responsables américains au nom du Venezuela en 2017 sans s’être enregistré en tant que lobbyiste étranger, comme l’exige la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (Foreign Agents Registration Act, FARA).

* La peine a été prononcée par la juge fédérale Melissa Damian lors d’une audience devant le tribunal fédéral de Miami.

* Les procureurs du bureau du procureur fédéral de Miami avaient exhorté Mme Damian à prononcer une « peine d’emprisonnement significative ». Ils ont affirmé que M. Rivera avait agi pour le compte d’un « gouvernement étranger hostile » et avait reçu 20 millions de dollars de la filiale américaine de la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne .

* M. Rivera, âgé de 61 ans, a plaidé non coupable, et ses avocats ont estimé qu’il ne devrait pas être condamné à une peine de prison. Ils ont fait valoir qu’il avait œuvré pour aider l’opposition vénézuélienne à destituer Maduro, et non pour servir les intérêts de son gouvernement.

* M. Rivera a été inculpé en 2022, sous l’administration du président démocrate Joe Biden, et ses avocats ont souligné que le président républicain Donald Trump avait relégué au second plan les affaires relevant de la loi FARA depuis son entrée en fonction en janvier 2025.