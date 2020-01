Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un ancien de Luxottica à la tête de l'hôtellerie chez LVMH Reuters • 30/01/2020 à 11:42









UN ANCIEN DE LUXOTTICA À LA TÊTE DE L'HÔTELLERIE CHEZ LVMH PARIS (Reuters) - L'ancien dirigeant de Luxottica Andrea Guerra s'apprête à rejoindre LVMH où il prendra la tête des activités du groupe dans l'hôtellerie et la restauration, a-t-on appris auprès de deux sources au fait du dossier, confirmant une information du Corriere della Sera. Le dirigeant italien, âgé de 54 ans, a démissionné ce mois-ci de son poste à la tête d'Eataly, chaîne d'épiceries italiennes haut de gamme, où il était arrivé après une décennie chez Luxottica. Chez LVMH, il aura à superviser notamment les filiales d'hôtellerie Cheval Blanc et Bulgari mais aussi Belmond, passé définitivement sous le pavillon du numéro un mondial du luxe en avril 2019. (Valentina Za à Milan et Sarah White à Paris, version française Simon Carraud, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -1.77%