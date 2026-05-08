Un ancien avocat du cabinet Wachtell devenu banquier serait impliqué dans une affaire de délit d'initié, selon certaines sources

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* Avi Sutton, ancien avocat chez Wachtell qui a rejoint LionTree, serait complice non inculpé dans une importante affaire de délit d'initié, selon certaines sources

* Les procureurs affirment que des avocats ont transmis des informations confidentielles sur des fusions-acquisitions dans le cadre d'un stratagème qui a duré dix ans et généré des dizaines de millions de dollars de profits illégaux

* Les procureurs affirment que de grands cabinets d'avocats, dont Wachtell ainsi que LionTree, ont été victimes de ce stratagème

(Mise à jour du titre, déplacement de la déclaration de LionTree aux paragraphes 3 et 4) par Nate Raymond et Svea Herbst-Bayliss

Un ancien avocat de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, qui a ensuite rejoint une banque d'investissement, est un co-conspirateur non inculpé dans une vaste affaire de délit d'initié impliquant des informations fournies par des avocats sur des fusions d'entreprises, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Avi Sutton, qui a rejoint la banque d'investissement spécialisée LionTree en 2022, a été identifié par ces sources comme étant l'ancien avocat de Wachtell, dont le nom n'a pas été divulgué, mentionné dans un acte d'accusation rendu public mercredi, lorsque les procureurs ont dévoilé les chefs d'accusation retenus contre 30 personnes dans le cadre de ce stratagème qui a duré une décennie. Ces sources ont demandé à rester anonymes pour pouvoir discuter d'informations qui n'étaient pas publiques.

LionTree, société new-yorkaise spécialisée dans les transactions dans les domaines de la technologie, des médias et des télécommunications, a déclaré vendredi dans un communiqué: “La personne en question a été immédiatement mise en congé et n'est plus en activité au sein de la société.”

“Nous avons pris connaissance du dossier identifiant LionTree comme l’une des nombreuses victimes de ce stratagème présumé”, a déclaré la société. “Aucune allégation d’actes répréhensibles n’est portée contre la société.”

Les procureurs ont indiqué que des cabinets d'avocats de renom et une banque d'investissement spécialisée figuraient parmi les victimes de ce complot de délit d'initié, qui a généré des dizaines de millions de dollars de profits illégaux et constitue l'une des plus importantes affaires de ce type à faire l'objet de poursuites depuis des années.

Sutton, qui a été collaborateur au sein du cabinet d'avocats Wachtell à Wall Street de 2013 à 2022, n'a pas été identifié par son nom dans les actes d'accusation et ne figure pas parmi les personnes inculpées. Des personnes proches du dossier ont indiqué qu'il s'agissait de l'avocat non identifié désigné dans l'un des actes d'accusation sous le nom de “CC-2” et décrit par les procureurs comme un participant au complot.

Sutton, qui, après avoir quitté Wachtell, est devenu directeur juridique et directeur des opérations de la société new-yorkaise LionTree, n'a pas répondu aux demandes répétées de commentaires envoyées par e-mail.

Jeudi matin, LionTree avait publié la photo de Sutton sur son site web et le présentait comme faisant partie de sa direction, bien que son nom et d'autres informations le concernant aient été retirés du site jeudi après-midi.

LionTree et Wachtell n’étaient pas identifiés par leur nom dans l’acte d’accusation, qui les désignait respectivement comme “la banque d’investissement A” et “le cabinet d’avocats F”. Reuters les a identifiés en se basant sur leur travail dans le cadre des fusions décrites dans l’acte d’accusation, sur la page LinkedIn de Sutton et sur des informations provenant de ces deux sources. Wachtell a confirmé qu’il figurait parmi les cabinets d’avocats que les procureurs avaient répertoriés comme victimes. Basé à New York, Wachtell, l’un des cabinets d’avocats les plus en vue de Wall Street qui conseille sur des fusions représentant des centaines de milliards de dollars chaque année, a publié mercredi un communiqué qui n’identifiait pas Sutton comme l’avocat en question, mais indiquait que cette personne avait quitté le cabinet il y a plus de quatre ans.

“Aucune allégation d'actes répréhensibles n'est portée contre le cabinet”, a déclaré le cabinet d'avocats. “Wachtell Lipton a pleinement coopéré avec le bureau du procureur fédéral et continuera de le faire.”

Un porte-parole de la procureure fédérale Leah Foley, dont le bureau est chargé de l'affaire, a refusé de commenter.

UN STRATAGÈME QUI DURE DEPUIS DIX ANS Les procureurs affirment que, de 2014 à 2024, des avocats de grands cabinets ont œuvré pour obtenir et détourner des informations confidentielles de leurs employeurs concernant près de 30 opérations de fusion non encore annoncées, afin d’alimenter un réseau de délit d’initié. Les procureurs et la Commission américaine des opérations boursières (SEC), qui a engagé une action civile contre plusieurs des accusés, affirment que ce stratagème a été orchestré par Nicolo Nourafchan, un avocat d'affaires ayant travaillé au sein des cabinets Sidley Austin, Latham & Watkins et Goodwin Procter, ainsi que par Robert Yadgarov, avocat spécialisé dans les dommages corporels. Nourafchan et Yadgarov figuraient parmi les 19 personnes arrêtées mercredi. Eric Rosen, avocat de Nourafchan chez Dynamis, a refusé de commenter. Yadgarov n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Plusieurs des cabinets d'avocats impliqués dans l'affaire, dont Goodwin et Latham, ont, à l'instar de Wachtell, confirmé leur implication dans l'affaire et qualifié les faits présumés de violation de leur confiance et de leurs politiques.

Selon l'acte d'accusation à leur encontre, Nourafchan et Yadgarov ont travaillé pendant des années pour obtenir des informations confidentielles sur des opérations de fusion-acquisition en cours au sein des cabinets d'avocats de Nourafchan et d'autres cabinets employant des avocats qu'ils avaient recrutés dans leur stratagème. L'acte d'accusation indique que l'avocat CC-2, que les sources ont identifié comme étant Sutton, a commencé en 2014 à fournir aux deux avocats des informations sur des opérations de fusion-acquisition à venir impliquant des clients de Wachtell, en échange d'argent. Le premier exemple cité remonte à août 2014, lorsqu’il a divulgué des informations sur l’acquisition potentielle de la chaîne canadienne de cafés et de restaurants Tim Hortons, que Burger King a annoncé quelques jours plus tard avoir l’intention d’acheter, suivi au fil des ans par des informations sur des opérations impliquant Actelion, C.R. Bard, Qualcomm, Express Scripts et d’autres. Après avoir rejoint LionTree, il a fourni en août 2023 une information concernant une opération potentielle impliquant le groupe de petites annonces en ligne Adevinta, soutenu par eBay, selon l'acte d'accusation.