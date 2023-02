Un ancien analyste de Janus Henderson soupçonné de délit d’initié

(NEWSManagers.com) - La Financial Conduct Authority a lancé une procédure pénale contre cinq personnes pour conspiration en vue de commettre des délits d'initiés et de blanchiment d'argent, a-t-elle annoncé mercredi 25 janvier.

Parmi elles figure un ancien analyste de Janus Henderson, Redinel Korfuzi. La société de gestion a coopéré pleinement avec l'enquête de la FCA.

Le régulateur britannique allègue que Redinel Korfuzi, Oerta Korfuzi, Iva Spahiu, Rogerio de Aquino et Dema Almeziad ont conspiré pour commettre des délits d'initiés entre le 17 décembre 2019 et le 25 mars 2021. Plus précisément, il estime que Redinel Korfuzi a utilisé des informations privilégiées confidentielles auxquelles il a eu accès en tant qu'analyste dans son ancien rôle chez Janus Henderson pour réaliser des transactions opportunes et rentables sur 49 sociétés par le biais de comptes détenus par ses co-conspirateurs.

A chaque fois, les défendeurs ont utilisé un produit dérivé appelé Contracts for Difference (CFD) en relation avec chacune de ces sociétés, en pariant que la valeur des actions baisserait après les annonces. Ce faisant, ils ont pu réaliser des profits d'environ 1,5 million de livres sterling.

Tous les cinq sont également accusés d'infractions de blanchiment d'argent liées à plus de 170 dépôts en espèces totalisant environ 200.000 livres.

En mars 2021, une opération de recherche et d'arrestation sur plusieurs sites a été menée par la FCA avec l'aide de la Metropolitan Police. Quatre personnes sur cinq ont été libérées sous caution par la police jusqu'à ce qu'ils comparaissent devant la Westminster Magistrates'Court.

L'affaire a été officiellement transmise à la Southwark Crown Court, où les prévenus comparaîtront le 22 février 2023. Tous les défendeurs plaident non coupables.