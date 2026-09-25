Un analyste abaisse sa cible de cours sur Lanxess

Lanxess s'affiche en net repli à la Bourse de Francfort (-2,87%, à 12,36 euros), après une note de Jefferies qui a abaissé ses prévisions pour le troisième trimestre du spécialiste des produits chimiques.

Bien que le troisième trimestre doive représenter le pic du soutien lié aux prix, la banque d'investissement américaine estime que l'Ebitda devrait être de 134 millions d'euros ( 7% sur un an), soit 3% en dessous du consensus.

En outre, les analystes voient une pression accrue sur les coûts et un risque de destruction de la demande avec la hausse des prix du gaz européen et l'estompement des ventes favorables liées aux stocks.

Jefferies estime également que sur le plan opérationnel, la dynamique semble plus faible au troisième trimestre avec des taux d'utilisation qui restent "déprimés" sur une grande partie du portefeuille, tandis que les tendances de la demande se sont détériorées sur la période.

Focus par division et recommandation

Pour les analystes, au sein du segment Advanced Intermediates, la division Advanced Industrial Intermediates reste la plus exposée à la concurrence chinoise et à de faibles taux d'activité, tandis que la division Inorganic Pigments continue d'attendre une reprise plus large de la demande liée à la construction. Le pôle Specialty Additives reste comparativement résilient, soutenu par une demande constante dans les additifs pour lubrifiants, bien que Polymer Additives demeure exposé à la morosité des marchés du bâtiment.

En ce qui concerne le segment Consumer Protection, la performance sous-jacente reste solide pour Material Protection et Liquid Purification, mais Saltigo continue de peser sur la rentabilité.

Les analystes ont confirmé leur recommandation à sous-performance sur le titre Lanxess, mais ont abaissé leur cible de cours de 14 à 11 euros.