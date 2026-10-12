Un an plus tard, Microsoft redevient une entreprise valorisée à 4 000 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** Les actions Microsoft MSFT.O progressent de 1% à 540,50 dollars; la capitalisation boursière dépasse les 4 000 milliards de dollars pour la première fois depuis environ un an

** MSFT a annoncé lundi la puce IA personnalisée de nouvelle génération "Maia 300", conçue pour traiter les données d’IA, notamment le codage et l’exécution de tâches métier complexes pour le compte de l’utilisateur

** L’entreprise affirme que ces nouvelles puces offriront environ 40% de puissance de calcul utile en plus par MW que les "principaux systèmes basés sur des GPU", sans toutefois préciser les systèmes utilisés pour la comparaison

** L'entreprise prévoit de déployer des "installations de plusieurs gigawatts" de Maia 300 l'année prochaine

** Compte tenu de cette annonce, l’action MSFT affiche une hausse de 11,6% depuis le début de l’année, contre un gain de 14% pour l’indice S&P 500 .SPX

** Le titre avait chuté de 27% plus tôt dans l’année dans un contexte de faiblesse générale