Un an après son lancement, le Label Relance poursuit sa marche en avant…

Le 19 octobre 2020, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, présidait à Bercy une réunion actant le lancement du Label « Relance ». Un an après, quelle place occupe ce Label dans le paysage de la gestion d'actifs ?

Un cahier des charges efficace

La philosophie du Label est de donner aux entreprises françaises, notamment aux PME et ETI, les moyens d'investir. L'enjeu est clair : permettre aux épargnants d'identifier aisément les placements à même de répondre aux besoins des entreprises, favorisant ainsi leur mobilisation pour la relance.

« Le contenu de la Charte va à l'essentiel et laisse peu de marge à l'interprétation. Il est ainsi très simple pour les sociétés de gestion de savoir si elles peuvent répondre aux critères d'éligibilité au Label Relance », commente Paul-Simon Bénac, Porte-Parole du Label Relance et Adjoint au chef du bureau "Épargne et marchés financiers" à la Direction Générale du Trésor.

Est ainsi attribué le Label Relance aux fonds d'investissement respectant un cahier des charges bien précis :

• Être investi au minimum à 30% dans les entreprises françaises en fonds propres et à 10% dans des PME-ETI en fonds propres ou à 60% en quasi-fonds propres et 20% dans des PME-ETI en quasi-fonds propres.

• S'engager à apporter des ressources financières nouvelles aux entreprises françaises en participant à un nombre significatif d'opérations d'augmentation de capital ou d'introductions en bourse.

• Contribuer à une transformation progressive des entreprises sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Le Ministre avait fixé pour objectif que les fonds labellisés Relance apportent 20 milliards € de financement aux entreprises françaises. En sensibilisant les sociétés de gestion, l'organisme ne s'y trompe pas. De nombreux organismes de placement collectifs ont déjà rencontré un certain succès auprès des épargnants français et concentrent une manne financière importante. « Nous sommes fiers d'avoir pu apporter plus de 450 millions € de fonds propres à des entreprises européennes au cours des 17 ans d'existence de notre société. Nous continuerons à mener ce travail avec passion et rigueur au cours des prochaines années », affirme ainsi Romain Burnand, Fondateur de Moneta AM. Cette société indépendante gère le plus gros fonds d'actions françaises de la place, devant des mastodontes comme Amundi, Natixis ou le Crédit Mutuel. Elle s'est naturellement vue attribué le Label en fin d'année dernière.

L'offre s'est rapidement constituée

La proposition semble avoir trouvé écho auprès des sociétés de gestion. Une mobilisation qui se reflète dans les chiffres : plus de 200 fonds issus de plus de 110 sociétés de gestion de toutes tailles sont aujourd'hui labellisés.

« Dans le contexte que nous connaissons actuellement, cette initiative est très positive car elle permet de rappeler à tous les épargnants et investisseurs qu'ils ont un rôle important à jouer dans la relance économique et dans la défense du tissu industriel en France. Cela donne un sens supplémentaire à l'investissement, dirigé directement vers l'économie de proximité », témoigne Pierrick Bauchet, Directeur Général de Inocap Gestion, société ayant 2 fonds labellisés Relance.

Mais les gérants d'actifs ne sont pas les seuls à avoir suivi l'initiative. Des offres en unités de compte articulées autour de ce discours de la relance ont également été construites par les assureurs. Un soutien indispensable étant donné que l'outil est conçu pour mobiliser le grand public. En effet, les fonds labellisés sont en grande partie distribués sur des supports d'épargne grand public (assurance-vie, épargne retraite, épargne salariale, PEA…).

Des épargnants à sensibiliser

La forte mobilisation des sociétés de gestion est aussi le signe qu'elles anticipent une forte demande de la part des épargnants pour des placements participant à l'effort de relance. « A chacun d'entre nous, producteurs – distributeurs- professionnels de l'épargne de communiquer régulièrement sur le thème de la relance et de soutenir largement cette initiative », appelle de ses vœux Karim Jellaba, Directeur du Développement chez Portzamparc Gestion, qui a fait labelliser ses fonds dès le lancement.

Cependant, la réussite de ce projet dépendra certes de sa capacité à se faire connaître, mais aussi et surtout de sa propension à convaincre les investisseurs particuliers de son intérêt. Cela passe évidemment par la certification que les fonds continuent de bien respecter les critères de labellisation. Pour ce faire, un comité de suivi du Label a été installé. Il réunit l'AFG (l'Association française de la gestion financière), la FFA (Fédération française de l'assurance), la FBF (la Fédération bancaire française), des conseillers en gestion patrimoniale (ANACOFI et CNCGP) et des associations d'épargnants (FAIDER, FAS, AFER, F2IC).

Les sociétés de gestion doivent communiquer un reporting tous les semestres. Et les premières vagues donnent quelques données intéressantes comme le nombre de participations à des opérations d'augmentation de capital. « Il est encore un peu tôt mais nous aurons les moyens d'évaluer pleinement l'efficacité de la réforme mise en place », assure Paul-Simon Bénac.

La durée d'utilisation du Label étant de 4 ans, la fenêtre de tir reste cependant encore ouverte pour les acteurs souhaitant participer à cette relance.