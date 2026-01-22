Un administrateur de Nexans quitte le conseil pour devenir Ministre
22/01/2026
Sa démission implique également son départ du comité d'audit, des comptes et des risques, du comité des nominations et de gouvernement d'entreprise, du comité des rémunérations et du comité stratégique et de développement durable.
Le fabricant français de câbles pour l'électrification rappelle que José Francisco Pérez Mackenna était membre de ces quatre comités depuis sa nomination en tant que membre de son conseil d'administration en 2011.
