 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un administrateur de Nexans quitte le conseil pour devenir Ministre
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 11:23

Nexans fait part de la démission de José Francisco Pérez Mackenna de son mandat d'administrateur, avec effet au 1er février 2026, celui-ci ayant accepté de rejoindre le gouvernement du Chili en tant que Ministre des Affaires Etrangères.

Sa démission implique également son départ du comité d'audit, des comptes et des risques, du comité des nominations et de gouvernement d'entreprise, du comité des rémunérations et du comité stratégique et de développement durable.

Le fabricant français de câbles pour l'électrification rappelle que José Francisco Pérez Mackenna était membre de ces quatre comités depuis sa nomination en tant que membre de son conseil d'administration en 2011.

Valeurs associées

NEXANS
125,8000 EUR Euronext Paris +1,45%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants évacués de leur domicile à Quimperlé (Finistère) en raison des inondations, le 22 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )
    Trois départements bretons en vigilance orange crues
    information fournie par AFP 22.01.2026 12:04 

    Des inondations étaient en cours jeudi dans la ville de Quimperlé (Finistère), alors que Météo-France a placé jeudi l'Ille-et-Vilaine en vigilance orange crues, en plus du Finistère et du Morbihan. Dans le centre-ville de Quimperlé, quai Brizeux, l'eau est montée ... Lire la suite

  • Le point semestriel sur le FCPR Vatel Rendement PME
    Le point semestriel sur le FCPR Vatel Rendement PME
    information fournie par Boursorama 22.01.2026 11:58 

    Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises, est partenaire de BoursoBank pour son offre de dette privée. Dans ce numéro de BoursoFocus, Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital, revient ... Lire la suite

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Getlink: du mieux fin 2025, les trains à grande vitesse en forme
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.01.2026 11:37 

    Getlink , gestionnaire du tunnel sous la Manche, a vu son chiffre d'affaires progresser de 18% au dernier trimestre 2025, avec notamment un trafic de passagers dans les trains à grande vitesse en croissance de 6%. Son chiffre d'affaires a atteint 384 millions d'euros, ... Lire la suite

  • Nicolas Dufourcq à Duppigheim, le 18 mars 2024. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Donald Trump agit comme "un enfant" qu'il va falloir "calmer", estime le patron de Bpifrance
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.01.2026 11:31 

    Les États-Unis "ont besoin de l'Europe", a insisté le dirigeant, qui souhaite voir l'UE "calmer les ennemis". Connu pour son franc-parler, le directeur général de Bpifrance, banque d'investissement publique française, a estimé jeudi 22 janvier que Donald Trump ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank