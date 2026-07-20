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Un actionnaire du groupe britannique BT cède une participation importante dans le cadre d'une offre de 224 millions de dollars
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 18:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une participation de 167 millions de livres sterling (224,08 millions de dollars) dans BT BT.L , le plus grand groupe de télécommunications britannique, a été mise en vente dans le cadre d'une procédure de « bookbuilding » accélérée, a indiqué lundi un teneur de livre.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Un actionnaire dont l’identité n’a pas été révélée, qui a lancé la vente d’environ 85 millions d’actions BT, monétise la majeure partie de sa position et n’est soumis à aucune période de blocage sur le reste de sa participation.

* Il s’agit d’une opération secondaire, ce qui signifie qu’aucune nouvelle action n’est émise et qu’aucun produit n’est versé à BT. Le règlement est prévu le 23 juillet.

* À la fin du mois dernier, BT et Verizon VZ.N ont annoncé un accord visant à regrouper leurs activités internationales destinées aux entreprises au sein d’une coentreprise à parts égales (50/50), axée sur les clients multinationaux et générant un chiffre d’affaires annuel combiné de 4 milliards de dollars.

* La vente d’actions de BT représente environ 1 % du capital du groupe de télécommunications coté à Londres, selon le teneur de livre. BT affiche une capitalisation boursière de 19,76 milliards de livres sterling, selon les données de LSEG.

* L'action du groupe BT a clôturé en baisse de 0,6 %. Elle a progressé de 6,9 % depuis le début de l'année.

(1 dollar = 0,7453 livre)

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