Un actionnaire d'OVHcloud solde 3% du capital, le titre dévisse

Un actionnaire non identifié a cédé jeudi soir 4,65 millions d'actions OVHcloud par placement accéléré, à 13,30 EUR l'unité, soit une décote de 15,3% sur la clôture du jour. Le titre perd 18% vendredi matin, et passe donc sous le prix du placement.

L'opération a été lancée après la clôture de jeudi et bouclée dans la nuit, selon des conditions consultées par Bloomberg. UBS tenait le livre d'ordres. Les titres cédés représentent environ 3% du capital d'OVHcloud, pour un produit d'environ 61,8 MEUR revenant au vendeur, dont l'identité n'a pas été communiquée.

La taille annoncée au lancement était d'environ 73 MEUR. L'écart avec les 61,8 MEUR finalement encaissés ne vient pas d'une réduction du nombre de titres, resté à 4,65 millions, mais de la décote consentie pour écouler le bloc.

La demande n'a pourtant pas manqué. Le livre a été couvert peu après le lancement, puis sursouscrit plusieurs fois au prix final.

Le placement tombe deux jours après la publication des comptes de l'exercice 2026. Le titre avait alors bondi de 18%, porté par le premier flux de trésorerie disponible positif depuis l'introduction en Bourse de 2021 et par une prévision de croissance supérieure à 10% pour l'exercice 2027.

L'action avait déjà rendu une partie de ce gain mercredi et jeudi. À 13,30 EUR, le prix du placement se situe sous les 14,82 EUR auxquels le titre cotait avant les résultats.

Autrement dit, un actionnaire a choisi de vendre un bloc moins cher qu'avant l'annonce qui avait fait bondir le cours de 18%. Le marché en a tiré ses conclusions.

En reculant de 17,9% vendredi matin, le titre revient autour de 12,90 EUR, soit en dessous des 13,30 EUR payés quelques heures plus tôt par les investisseurs du placement.