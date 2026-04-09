Fast Retailing: Bénéfice en hausse de 29,4% au 2ème trimestre, objectif relevé

Le logo d'Uniqlo à l'extérieur de son magasin de Bengaluru

Fast Retailing a fait état jeudi d'un ‌bénéfice en hausse de 29,4% au deuxième trimestre, achevé juste avant que la guerre au Moyen-Orient ne perturbe ​les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement, la maison-mère d'Uniqlo ayant malgré tout relevé ses prévisions annuelles avec la forte croissance internationale.

Le groupe japonais a enregistré un bénéfice d'exploitation de 189,8 milliards de yens (1,02 milliard d'euros) à ​fin février, contre 146,7 milliards un an plus tôt, dépassant les 161,6 milliards attendus en moyenne par sept analystes selon les données LSEG.

La société ​a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble ⁠de l'année de 650 milliards de yens à 700 milliards, mettant le détaillant en bonne voie pour ‌enregistrer des bénéfices records pour la cinquième année consécutive.

Son deuxième trimestre s'est achevé juste avant le début des frappes aériennes américano-israéliennes contre l'Iran, un conflit qui a entraîné une ​flambée des prix du pétrole et bouleversé ‌les chaînes d'approvisionnement. Les marchés sont désormais sur des charbons ardents face ⁠à l'incertitude quant à la perspective d'un accord de paix permanent.

Les investisseurs observeront l'impact de la crise iranienne sur les coûts d'Uniqlo, connu pour ses polaires bon marché et ses basiques du quotidien, dont beaucoup sont fabriqués ⁠en polyester.

Les détaillants européens, ‌notamment le géant de l'habillement H&M et la chaîne de supermarchés britannique Co-op, ont déjà ⁠averti qu'un conflit prolongé au Moyen-Orient pourrait faire grimper les prix et peser sur la demande des consommateurs

Fast ‌Retailing est largement considéré comme un indicateur des dépenses de consommation au Japon et en ⁠Chine continentale, où il compte près de 900 magasins. Les ventes japonaises de Fast ⁠Retailing ont été soutenues par ‌un boom touristique alimenté par la faiblesse du yen, tandis que la croissance en Chine a ralenti en ​raison d'un moral des consommateurs en berne, entraînant des ‌fermetures de magasins et une restructuration.

La chaîne d'approvisionnement asiatique du détaillant a été mise sous pression l'année dernière par les droits de douane ​étendus et fréquemment modifiés imposés par les États-Unis, et elle doit désormais faire face à un obstacle supplémentaire : la hausse des coûts liée au conflit au Moyen-Orient.

Tadashi Yanai, fondateur de Fast Retailing et homme ⁠le plus riche du Japon, a pour objectif de longue date de faire de son entreprise la première marque de vêtements au monde et s'est ouvertement exprimé sur les risques liés aux droits de douane.

Yanai doit s'exprimer lors d'une conférence sur les résultats jeudi, tout comme Daisuke Tsukagoshi, président de la marque Uniqlo, que Yanai a désigné comme son successeur potentiel à la tête du conglomérat.

(Rocky Swift à Tokyo, Mara Vîlcu pour la ​version francaise, édité par Augustin Turpin)