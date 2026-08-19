Un accord entre les États-Unis et le Canada prévoit de ramener les droits de douane maximaux sur les automobiles à 15 % et de réduire de moitié ceux sur l'acier et l'aluminium, selon une source

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Un accord commercial entre les États-Unis et le Canada, toujours en cours de négociation, devrait ramener les taux de droits de douane maximaux imposés par le président Donald Trump sur les voitures et les camions fabriqués au Canada de 25 % à 15 %, et réduire de moitié les taux de droits de douane maximaux sur l'acier et l'aluminium canadiens, les ramenant à 25 %, a déclaré une source proche des négociations.

La réduction des droits de douane sur l’acier devrait également s’accompagner d’un accord sur des quotas de volume, mais les détails n’étaient pas immédiatement disponibles. Le droit de douane maximal de 15 % sur les véhicules s’appliquerait également avant les déductions liées à la valeur des composants produits aux États-Unis, ce qui ramènerait le taux effectif à un niveau nettement inférieur, a indiqué la source à Reuters.

Les négociations sur l’accord en cours d’élaboration, qui a permis mercredi d’éviter l’application de nouveaux droits de douane américains de 50 % , devraient se poursuivre avant une nouvelle échéance fixée à 00h01 EDT (04h01 GMT) samedi, et les détails pourraient encore évoluer.