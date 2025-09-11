 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 829,01
+0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un accord de financement de projets GreenIT (Eni)
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 11:49

(Zonebourse.com) - Eni annonce que GreenIT, coentreprise italienne de sa filiale Plenitude et de CDP Equity, a signé un nouvel accord de financement de projets d'un montant total de 370 millions d'euros pour soutenir ses projets d'énergie renouvelable.

Aligné sur les principes des prêts verts, ce financement soutiendra le développement d'un portefeuille de nouveaux projets onshore en Italie, dont la construction devrait être achevée d'ici 2028, conformément au plan industriel de GreenIT.

La Banque européenne d'investissement y a souscrit un montant total de 220 MEUR, dont 180 MEUR de prêts directs et 40 MEUR via des intermédiaires financiers, le reste du financement ayant été fourni par de grandes banques européennes.

Valeurs associées

ENI
15,080 EUR MIL +0,82%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank