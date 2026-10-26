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Un accord avec Meiji Yasuda fait grimper Man Group
information fournie par AOF 26/10/2026 à 17:00

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(Zonebourse.com) - Man Group s'adjuge 5,6% à 331 GBX à Londres, salué après l'annonce d'un élargissement du partenariat stratégique entre le gestionnaire d'actifs alternatifs londonien et le groupe japonais Meiji Yasuda Insurance Company, un accord qui pourrait s'accompagner d'une prise de participation de ce dernier.

S'appuyant sur un partenariat annoncé en février 2025, Meiji Yasuda prévoit de porter ses engagements d'investissement dans les stratégies de Man Group à 200 MdsJPY (environ 1,25 MdUSD) au cours des trois prochaines années, en mettant particulièrement l'accent sur la dette privée.

"L'augmentation des engagements de Meiji Yasuda dans nos stratégies d'investissement souligne notre expertise dans la dette privée et démontre notre capacité à répondre aux besoins des grands clients du secteur de l'assurance à l'échelle mondiale", se félicite Robyn Grew, directrice générale de Man Group.

Dans le cadre de cet accord, les deux partenaires prévoient également de développer conjointement de nouveaux produits destinés au marché japonais. Man Group deviendra un partenaire privilégié en matière de gestion d'actifs et permettra à Meiji Yasuda d'accéder à l'Oxford-Man Institute.

Enfin, Meiji Yasuda envisage l'acquisition d'une participation d'environ 5% au capital de Man Group afin de renforcer l'alignement de leurs intérêts. Toute acquisition serait réalisée sur le marché, sans émission de nouvelles actions par la société britannique.

Toute acquisition d'actions Man Group par Meiji Yasuda sera assortie d'une période de conservation obligatoire de trois ans, d'une clause limitant les acquisitions de Meiji Yasuda à 19,99% du capital de Man Group, ainsi que de dispositions visant à assurer des cessions ordonnées sur le marché en cas de ventes futures.

"Valorisé à près de 225 MUSD, cet investissement représenterait plus de quatre fois le montant du programme actuel de rachat d'actions du groupe", met en avant Panmure Liberum, qui réaffirme sa recommandation "achat" sur Man Group ainsi que son objectif de cours de 350 GBX.

"Le fait qu'un grand assureur-vie japonais engage ses propres capitaux pour soutenir le développement des activités de dette privée de Man Group constitue un signal de confiance encourageant, tout en assurant au gestionnaire d'actifs des flux d'investissement relativement stables et durables", ajoute Panmure Liberum.

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