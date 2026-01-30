Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Un accident dans une mine de coltan en RDC a fait plus de 200 morts
information fournie par Reuters•30/01/2026 à 22:17
Plus de 200 personnes sont mortes
cette semaine dans un accident survenu dans la mine de coltan de
Rubaya dans l'est de la République démocratique du Congo, a
déclaré vendredi à Reuters le porte-parole du gouvernement
rebelle installé dans cette région de la RDC, Lubumba Kambere
Muyisa.
(Rédaction de RDC, Jean-Stéphane Brosse pour la version
française)
