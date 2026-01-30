Un accident dans une mine de coltan en RDC a fait plus de 200 morts

Plus de 200 personnes sont mortes cette semaine dans un accident survenu dans la mine de coltan de Rubaya dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré vendredi à Reuters le porte-parole du gouvernement rebelle installé dans cette région de la RDC, Lubumba Kambere Muyisa.

