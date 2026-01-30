 Aller au contenu principal
Un accident dans une mine de coltan en RDC a fait plus de 200 morts
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 22:17

Plus de 200 personnes sont mortes cette semaine dans un accident survenu dans la mine de coltan de Rubaya dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré vendredi à Reuters le porte-parole du gouvernement rebelle installé dans cette région de la RDC, Lubumba Kambere Muyisa.

(Rédaction de RDC, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

