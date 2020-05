Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un A320 de la compagnie pakistanaise PIA s'écrase sur un quartier de Karachi Reuters • 22/05/2020 à 14:31









(Actualisé avec précision, premier bilan) KARACHI, Pakistan, 22 mai (Reuters) - Un Airbus A320 de la compagnie Pakistan International Airlines (PIA) avec 99 personnes à son bord s'est écrasé vendredi sur un quartier résidentiel de Karachi, dans le sud du Pakistan, la compagnie évoquant un problème technique. Un tout premier bilan communiqué par un médecin de Karachi fait état d'au moins cinq décès. Mais le maire de Karachi a déclaré que l'avis des autorités était, à ce stade, qu'on ne retrouverait aucun survivant parmi les occupants de l'appareil. D'après le site spécialisé FlightRadar24.com, l'appareil est un Airbus A320 en service depuis quinze ans. Il assurait le vol PK 8303 entre Lahore et Karachi. Le constructeur Airbus a dit être informé de l'accident et ajoute attendre des détails supplémentaires. "La dernière fois que le pilote a parlé, il a dit qu'il avait un problème technique", a rapporté un porte-parole de la compagnie, Abdullah H. Khan, dans un message vidéo. D'après un responsable de l'aviation civile interrogé par Reuters, il semble que l'avion n'ait pas été en mesure de déployer son train d'atterrissage. Il a cependant jugé prématuré de déterminer avec certitude la cause de la catastrophe. Des images diffusées par la chaîne de télévision Geo montrent des ambulances cherchant à se frayer un chemin au milieu de la foule rassemblée près des lieux de la catastrophe, qui semble être une zone densément peuplée, au-dessus de laquelle s'élève une colonne de fumée noire. Plusieurs voitures étaient aussi en flammes. "L'avion a d'abord heurté une tour de téléphonie mobile et s'est écrasé sur des habitations", a témoigné Shakeel Ahmed, près du site de l'accident situé à quelques kilomètres de l'aéroport. L'armée et les secours se sont précipités sur les lieux. Le Premier ministre, Imran Khan, qui est en contact avec la direction de PIA, a promis une "enquête immédiate" sur les causes du drame. (Syed Raza Hassan, avec Asif Shahzad à Islamabad version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André, édité par)

