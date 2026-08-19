Un 3e trimestre vigoureux pour Analog Devices

Analog Devices dévoile des bénéfices en forte progression au titre du trimestre écoulé, soutenus notamment par la demande liée à l'essor des centres de données, lui permettant d'afficher des objectifs confiants pour les trois derniers mois de l'exercice.

Le fabricant de circuits intégrés dévoile, au titre de son 3e trimestre 2025-2026, un BPA ajusté en hausse de 68%, à 3,45 USD, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 7,8 points, à 50%.

Cette meilleure rentabilité s'appuie sur une marge brute ajustée accrue de 3,3 points, à 72,5%, et sur des revenus en croissance de 40%, à 4,02 MdsUSD, "avec une croissance en rythme annuel tirée par les centres de données et l'industrie".

"La demande a continué de se renforcer dans l'ensemble de notre portefeuille de produits et de nos régions tout au long du 3e trimestre, ce qui se reflète dans nos perspectives record pour le 4e trimestre", commente son directeur financier, Richard Puccio.

"Nous pensons que notre équilibre entre une exécution disciplinée et des investissements ciblés en croissance nous permettra de terminer l'année en force et de maintenir cet élan jusqu'à l'exercice 2026-2027", poursuit-il.

Pour le trimestre en cours, Analog Devices prévoit ainsi des revenus de 4,3 MdsUSD (à plus ou moins 100 MUSD), une marge d'exploitation ajustée d'environ 52% (à plus ou moins 100 points de base) et un BPA ajusté de 3,86 USD (à plus ou moins 0,15 USD).