  Aide
Umicore va vendre ses stocks d'or pour profiter des prix records du métal
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 11:09

Des lingots d'or exposés chez le négociant en métaux précieux Hatton Garden Metals à Londres

Le groupe belge de recyclage de métaux Umicore a annoncé mercredi son intention de vendre ses stocks d’or immobilisés pour environ 410 millions d'euros (476 millions de dollars), afin de tirer profit des prix records du métal.

L'or a dépassé mercredi pour la première fois les 4.000 dollars l'once, profitant de l'appétit des investisseurs pour les actifs jugés sûrs face à l'incertitude économique et géopolitique accrue et des attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'action Umicore grimpait de plus de 5% à 16,21 euros à la Bourse de Bruxelles vers 09h00 GMT, à un sommet depuis plus d'un an. La capitalisation boursière de l’entreprise a atteint 4,1 milliards d’euros.

Dans un communiqué, Umicore a indiqué qu'il vendrait et louerait ses stocks immobilisés au sein de ses divisions Bijouteries et métaux industriels et Affinage des métaux précieux.

Le groupe belge produit de l'or semi-fini utilisé dans la bijouterie, l'électronique et de nombreuses autres industries. Il recycle également l'or des déchets électroniques ou le raffine pour en faire des composants industriels tels que des fils.

La vente générera une plus-value nette après impôts de 370 millions d'euros ainsi qu’une contribution à l’Ebitda d'environ 480 millions d'euros.

L'opération représente un déblocage important de liquidités grâce à la vigueur des prix de l'or, souligne dans une note Chetan Udeshi, analyste chez J.P. Morgan.

"Dans le cas de l'or, la société a estimé qu'il était plus efficace de louer le métal plutôt que de le posséder, car le marché de la location d'or est très liquide et les coûts de location sont également attrayants avec une tendance relativement stable", ajoute-t-il.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro; version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Blandine Hénault)

