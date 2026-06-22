Umicore sous pression à Bruxelles, Berenberg n'est plus à l'achat

Umicore accuse lundi la plus forte baisse de l'indice BEL 20, alors que le potentiel de hausse des prix des métaux précieux devrait être freiné par l'approche plus restrictive de la Fed selon les analystes de Berenberg qui dégradent en conséquence leur recommandation sur la valeur. A la Bourse de Bruxelles, l'action lâchait 4,2% à moins de 21,9 euros quand le BEL avance au même moment de 0,5%.

Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier explique que le ton plus agressif adopté la semaine dernière par Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale américaine, pourrait limiter le potentiel haussier du cours des métaux précieux, ce qui signifie que les prix du cobalt en particulier pourraient avoir atteint des plafonds de son point de vue.

Berenberg explique redouter par ailleurs une décélération séquentielle de ses résultats dans le courant du second semestre, sur fond de ralentissement de la demande dans le secteur de l'automobile.

L'analyste juge enfin que les prévisions de résultats établis par le marché ont désormais atteint des niveaux plus raisonnables après avoir été récemment revues à la hausse.

Berenberg abaisse en conséquence son conseil sur le titre de "acheter" à "conserver", avec un objectif de cours ramené de 23,5 à 23,2 euros.

Ces commentaires faisaient plus que compenser les propos plus favorables des analystes de Jefferies, qui ont eux relevé leur cible sur le titre de 20 à 28 euros tout en renouvelant leur recommandation d'achat, évoquant la solidité des métiers historiques du groupe, la perspective d'un redressement de l'activité de matériaux de batterie ainsi que sa valorisation boursière peu exigeante.