UMG renforce sa collaboration avec TikTok par un nouvel accord mondial

Universal Music Group (UMG) annonce un nouvel accord stratégique de licence pluriannuel avec la plateforme TikTok, renforçant davantage la relation existante entre les deux entreprises et "offrant des avantages supplémentaires aux artistes, auteurs-compositeurs, créateurs et fans".

TikTok continuera d'offrir à sa communauté mondiale un accès aux catalogues de musique enregistrée et d'édition d'UMG, tout en favorisant un engagement plus profond entre les créateurs, artistes et auteurs-compositeurs d'UMG grâce à une technologie de pointe et à des capacités promotionnelles.

Ce nouvel accord renforcera encore les opportunités créatives et commerciales pour les artistes et auteurs-compositeurs d'UMG grâce à l'élargissement des campagnes marketing et publicitaires, ainsi qu'à l'accès au commerce électronique et à d'autres outils centrés sur l'artiste.

Il prolonge aussi l'engagement de TikTok et d'UMG en matière de protection contre l'IA : les deux groupes travailleront ensemble pour supprimer de la plateforme les contenus musicaux générés par une IA non autorisée, tout en améliorant encore l'attribution aux artistes et auteurs-compositeurs.

Enfin, cet accord approfondira leur collaboration à travers des expériences d'engagement des fans et des initiatives de développement artistique, contribuant à mettre en lumière des artistes émergents du monde entier, ainsi qu'à renforcer les liens entre les artistes et leurs publics.