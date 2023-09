Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UMG : nouveau modèle de streaming 'centré sur l'artiste' information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 12:50









(CercleFinance.com) - Universal Music Group (UMG) annonce le lancement d'un nouveau modèle de streaming centré sur l'artiste, en collaboration avec Deezer.



Ce modèle est ' conçu pour mieux rémunérer les artistes et la musique que les fans apprécient le plus ', indique UMG et s'appuie sur l'analyse approfondie des données de Deezer.



Deezer lancera d'ailleurs ce nouveau modèle de rémunération en France au quatrième trimestre 2023 et d'autres marchés suivront.



Les deux entreprises ont développé ce nouveau modèle dans le but de ' développer un modèle économique qui reflète mieux la valeur réelle de la relation fan/artiste '.





