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UMG lance des rachats d'actions, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 11:03

Universal Music Group (UMG) grimpe de 4,4% à Amsterdam, entouré après l'annonce de son intention de mettre en place un programme de rachat d'actions pour un montant total de 500 MEUR, programme qui sera exécuté par un courtier indépendant.

"La stratégie d'allocation de capital d'UMG privilégie un réinvestissement stratégique et discipliné, soutenu par un bilan solide et une génération de trésorerie saine", explique le géant du divertissement musical.

"Cette approche favorise la création de valeur à long terme pour les artistes, auteurs-compositeurs et actionnaires, tout en maintenant la politique de dividendes du groupe, avant de considérer des rendements de capital supplémentaires", poursuit-il.

Le programme de rachat d'actions sera exécuté dans le cadre de l'autorisation existante délivrée lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 14 mai 2025, ainsi que celle qui sera accordée lors des prochaines AG.

UMG a l'intention d'utiliser les actions rachetées pour honorer ses obligations dans le cadre de son Equity Plan 2022 , et/ou de réduire son capital social. Le programme de rachat d'actions pourra être suspendu, modifié ou abandonné à tout moment.

Dividendes

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UNIVERSAL MUSIC GROUP
16,2300 EUR Euronext Amsterdam +4,34%
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