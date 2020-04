UMANIS : RESULTATS ANNUELS 2019 : NET REBOND DE LA RENTABILITE AU 2ND SEMESTRE - POINT DE SITUATION COVID-19

12,5% de MARGE D'EBITDA

9,8% de MARGE OPERATIONNELLE COURANTE

Lors de sa réunion du 22 avril 2020, le Conseil d'administration d'Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a arrêté les comptes annuels consolidés 2019 présentés ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes annuels sont effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission par les commissaires aux comptes. Le Groupe applique les normes IFRS 15 et IFRS 16, respectivement depuis le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019.

Normes IFRS - En M€ - Données consolidées auditées 2019 S1 2019 S2 2019 2018 Chiffre d'affaires 219,2 107,5 111,7 206,7 EBITDA1 22,2 8,2 14,0 20,1 En % du CA 10,1% 7,6% 12,5% 9,7% Résultat opérationnel courant 16,6 5,7 10,9 19,3 En % du CA 7,6% 5,3% 9,8% 9,3% Autres produits et charges opérationnels (4,1) (0,4) (3,7) (3,6) Résultat opérationnel 12,5 5,3 7,2 15,7 Résultat financier (2,6) (0,9) (1,7) (1,4) Charge d'impôt (2,5) (1,1) (1,4) (3,0) Résultat net part du groupe 7,4 3,3 4,1 11,3 En % du CA 3,3% 3,0% 3,7% 5,5%

1 EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dépréciations

A l'issue de l'exercice 2019 (clos le 31 décembre 2019), Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 219,2 M€, en progression totale de +6%.

L'année écoulée a été marquée par la concrétisation de quatre opérations de croissance externe : Contact Consulting, Océane Consulting Nord, Neonn et Ebiznext. Ces quatre acquisitions représentent un chiffre d'affaires additionnel, en année pleine, de plus de 25 M€ (données 2019). En données pro forma, le chiffre d'affaires 2019 d'Umanis s'établit à 237 M€.

REBOND DE LA MARGE OPERATIONNELLE COURANTE AU 2ND SEMESTRE A 9,8%

Les mesures d'amélioration de l'efficacité opérationnelle mises en œuvre dès le 2ème trimestre 2019 (optimisation du taux d'activité, augmentation du taux journalier moyen et contrôle strict des dépenses) ont pleinement produit leurs effets au 2nd second semestre, permettant à Umanis d'enregistrer une nette amélioration de sa rentabilité sur la période.

L'EBITDA s'est établi à 22,2 M€ pour l'ensemble de l'année 2019, en progression de +10% par rapport à 2018. La marge d'EBITDA annuelle ressort ainsi à 10,1%, dont 12,5% pour le seul 2nd semestre. L'application de la norme IFRS 16 a eu un impact positif de +3,5 M€ sur l'EBITDA 2019.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et dépréciations, en hausse à 5,6 M€ essentiellement liée à l'impact de la norme IFRS16, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 16,6 M€, soit une marge opérationnelle courante de 7,6%, dont 9,8% au 2nd semestre. L'application de la norme IFRS 16 a eu un impact positif de +0,4 M€ sur le résultat opérationnel courant 2019.

Les autres produits et charges opérationnels se sont établis à (4,1) M€ en 2019, contre (3,6) M€ un an plus tôt. Ils intègrent les honoraires et des coûts d'acquisitions pour les quatre opérations de croissance externes réalisées en 2019, et des ajustements de valeur sur le Crédit d'Impôt Recherche (CIR). Le résultat opérationnel s'élève ainsi à 12,5 M€ en 2019 contre 15,7 M€ l'exercice précédent.

Le coût de l'endettement s'accroît à 2,6 M€ en 2019 en raison de l'application de la norme IFRS 16 (induisant une charge d'intérêt additionnelle de l'ordre de 0,5 M€) et du tirage de financements dans le cadre de la politique de croissance externe.

Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés pour 2,5 M€, contre 3,0 M€ un an plus tôt, le résultat net part du groupe ressort à 7,4 M€, soit une marge nette de 3,3%.

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2019

Normes IFRS - En M€ - Données consolidées auditées 31/12

2019 31/12

Normes IFRS - En M€ - Données consolidées auditées 31/12

2019 31/12

2018 Actifs non courants 132,7 99,1 Capitaux propres 67,9 61,8 dont Goodwill 84,5 65,6 Provisions 7,1 5,7 Actifs courants 86,5 49,2 Dettes financières 81,4 45,2 dont Clients 44,6 23,4 Dettes locatives (IFRS16) 12,3 - Trésorerie 13,0 24,5 Passifs courants 63,5 60,1 TOTAL 232,2 172,8 TOTAL 232,2 172,8

Le bilan du groupe a été impacté d'une part par la politique soutenue de croissance externe menée par Umanis en 2019, et d'autre part par l'application de la norme IFRS 16.

En 2019, Umanis a souscrit de nouveaux emprunts financiers, constitués (i) d'un emprunt obligataire de type Euro PP d'un montant de 32 M€ remboursable in fine à un horizon de 7 ans et (ii) d'une ligne de crédit amortissable d'un montant total de 90 M€ (55 M€ confirmés et 35 M€ optionnels) destinée au financement d'opérations de croissance externe (23,7 M€ tirés au 31 décembre 2019).

Par ailleurs, le groupe a choisi de comptabiliser en 2019, pour la première fois, le tirage réalisé auprès du factor en dette financière. A présentation équivalente, le bilan au 31 décembre 2018 aurait affiché une dette financière et un poste client supérieurs de +38M€.

Le covenant bancaire (ratio de levier dette nette/EBITDA) au titre du contrat de crédit de croissance externe est largement respecté au 31 décembre 2019.

POINT DE SITUATION COVID-19 - PERSPECTIVES

Dès l'annonce mi-mars des décisions gouvernementales pour enrayer l'épidémie de Covid-19, Umanis a immédiatement réagi :

en constituant une cellule de pilotage de crise au sein du Comité de direction et en mobilisant les managers clés du groupe ;

en mettant en œuvre le plan de continuité pour préserver l'activité ainsi que les marges de l'entreprise ;

en sécurisant au mieux la trésorerie de l'entreprise ;

en mettant en place tous les dispositifs annoncés par le gouvernement français.

A ce jour, environ 95% des consultants d'Umanis travaillent à distance, en parfaite collaboration avec les clients. Parallèlement, le groupe a désormais recours au dispositif d'activité partielle, tant pour des ressources productives en inactivité que pour des ressources commerciales ou administratives (missions interrompues, impossibilité de réaliser les prestations en télétravail, arrêts pour garde d'enfant, etc.). Parallèlement, le groupe renforce également la formation de ses collaborateurs en e-learning et en programmes de certification.

Sur le plan financier, Umanis a activé l'ensemble des dispositifs gouvernementaux afin de préserver sa trésorerie pendant cette crise sanitaire : le report des charges sociales et fiscales dès le mois de mars, la demande de report de six mois de toutes les échéances financières bancaires, l'utilisation du dispositif de Prêt Garanti par l'Etat auprès des banques constituant le pool bancaire.

L'ensemble des sites physiques du groupe a été fermé et un gel de l'ensemble des dépenses non essentielles au fonctionnement de l'entreprise a été décidé.

En termes d'impact sur l'activité, les conséquences de la crise sanitaire sont demeurées relativement limitées au le 1er trimestre, du fait de l'effet prorata temporis. En revanche, le groupe s'attend à un impact beaucoup plus marqué au 2ème trimestre, qui devrait s'inscrire en recul (-23% estimé pour les ESN selon le baromètre Covid-19 de Syntec Numérique) par rapport au niveau d'activité de l'an dernier.

La situation étant par nature extrêmement évolutive, il est toutefois difficile à ce stade d'en quantifier les conséquences sur l'activité et plus largement sur l'environnement économique des prochains mois. Dans ce contexte, le groupe ne formule pas d'objectifs financiers pour l'exercice 2020.

A plus long terme, la stratégie du groupe qui s'inscrivait dans le cadre du plan Expansion 2022, visant à atteindre un chiffre d'affaires de 400 M€ à horizon 2022, conjugué à une marge opérationnelle courante avoisinant les 10%, fera l'objet d'une réactualisation, une fois la crise sanitaire passée et la visibilité retrouvée.

SUSPENSION DU DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans une optique d'exemplarité, Umanis ne proposera pas de versement de dividende au titre de l'exercice 2019.

AGENDA FINANCIER 2020

22 avril 2020 : Résultats annuels 2019 (audités)

: Résultats annuels 2019 (audités) 29 avril 2020 : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2020 (non audité)

: Chiffre d'affaires du 1 trimestre 2020 (non audité) 9 juin 2020 : Assemblée générale annuelle

: Assemblée générale annuelle 29 juillet 2020 : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2020 (non audité)

Chiffre d'affaires du 1 semestre 2020 (non audité) 17 septembre 2020 : Résultats semestriels 2020 (non audités)

Résultats semestriels 2020 (non audités) 4 novembre 2020 : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2020 (non audité)

: Chiffre d'affaires du 3 trimestre 2020 (non audité) 2 février 2021 : Chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité)

: Chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité) 14 avril 2021 : Résultats annuels 2020 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2019, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 219 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

