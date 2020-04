UMALIS GROUP : Crise sanitaire : UMALIS GROUP plie mais ne rompt pas

UMALIS GROUP SA est une entreprise de portage salarial spécialisée dans le portage de consultants indépendants en informatique. Au deuxième mois du confinement, la société constate la suspension de 15% de ses missions en cours, soit 170 000 € de baisse de chiffre d'affaires mensuel. Le flux de nouvelles missions a aussi baissé de plus de 80%.

"La société fonctionne depuis 8 semaines en sous-régime, mais nous sommes fiers d'avoir généralisé le télétravail depuis plus de 2 ans, car cela nous permet d'adopter le choc et de nous adapter", assure Christian PERSON, le PDG du groupe. Et de rajouter : "L'activité s'est réduite, 15% de nos missions sont suspendues à l'initiative des clients, et le flux de nouvelles missions s'est presque tari, de 10 par mois à 2 nouvelles".

La société Missions Cadres SARL, acquise en octobre 2019 par la holding de Umalis Group SA connaît une baisse importante de ses missions de 50%. La société en effet, est spécialisée dans le portage salarial d'interprètes et de traducteurs, activité plus exposée à la crise que l'informatique.

Enfin, la société a mis en place le chômage partiel pour ses consultants justifiant d'une réduction d'activité imputable à la crise sanitaire. De la même façon, du fait de la baisse globale d'activité, tous les permanents sont en chômage partiel. En mai, le retour à l'activité complète est envisagée pour le service gestion et comptabilité.

UMALIS GROUP SA a été créé en 2008 par Christian Person et fait partie du groupe UMALIS. UMALIS est un ensemble de sociétés de portage salarial., UMALIS annonce en 2019 un chiffre d'affaires de près de 10,8 M€. UMALIS Group Marché Euronext Access Paris / Mnémonique : MLUMG - Code ISIN : FR0011776889 / Contact: contact@umalis.fr