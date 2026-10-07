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Ultragenyx progresse grâce à la vente d'un bon de la FDA de 210 millions de dollars
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 16:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O progresse de 2,8 % à 14,87 dollars

** Ultragenyx a accepté de vendre un bon de procédure d'examen prioritaire de la FDA pour 210 millions de dollars (XX millions d'euros) en espèces

** La société a reçu ce bon à la suite de l’autorisation accordée par la FDA à Genglycos , son traitement contre la glycogénose de type Ia, également connue sous le nom de maladie de Von Gierke

** En vertu d’un accord de licence, Ultragenyx versera 20 % du produit de la vente du bon aux Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis une fois la transaction finalisée

** Ultragenyx n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations de Reuters concernant l’acheteur

** Le prix catalogue de Genglycos aux États-Unis s’élève à 2,7 millions de dollars (XX millions d'euros) par patient

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 35 % depuis le début de l'année

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