Ultragenyx atteint un plus bas niveau historique après l'échec d'un médicament contre une maladie osseuse lors d'essais de phase avancée

(Mises à jour)

29 décembre - ** Les actions d'Ultragenyx Pharmaceutical

RARE.O plongent de 44,9 % pour atteindre un plus bas niveau historique de 19,07 $ ** L'action est en passe d'enregistrer sa pire journée si les pertes se maintiennent ** RARE déclare que son médicament expérimental pour un type de maladie osseuse génétique n'a pas atteint l'objectif principal lors d'études de phase avancée ** Le médicament, le setrusumab, était développé pour les personnes atteintes d'ostéogenèse imparfaite, une maladie génétique rare qui provoque une fragilité osseuse ** Bien que les études n'aient pas atteint une signification statistique en matière de réduction des fractures, elles ont toutes deux montré des améliorations significatives de la densité minérale osseuse, un indicateur clé de la solidité des os - RARE ** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 54,2 % depuis le début de l'année