 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ultra Clean Holdings en hausse après avoir dépassé les prévisions au troisième trimestre
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 13:28

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Le cours de l'action d'Ultra Clean Holdings

UCTT.O , fournisseur d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, bondit de 14,8% à 59,12 dollars en pré-ouverture; la société devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis deux semaines si cette hausse se maintient

** La société annonce un chiffre d’affaires record de 759 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 728,07 millions de dollars; le bénéfice par action ajusté de 1,15 dollar dépasse les estimations de 94 cents - données compilées par LSEG

** Cette performance a été soutenue par une hausse de plus de 200 millions de dollars du chiffre d’affaires lié aux produits

** La société table sur un chiffre d’affaires compris entre 800 et 860 millions de dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations des analystes de 826,92 millions de dollars

** La société prévoit un BPA ajusté de 1,23 dollar en valeur médiane, soit légèrement au-dessus des 1,22 dollar par action attendus par les analystes

** Le directeur général James Xiao a déclaré que la société avait augmenté sa production pour répondre à la hausse de la demande des clients au cours du trimestre

** La demande croissante en matière d’IA soutient la demande d’équipements pour semi-conducteurs; Lam Research LRCX.O et Applied Materials AMAT.O , les principaux clients d’UCTT, ont représenté à eux deux 61,3% du chiffre d’affaires du deuxième trimestre

** L'action se négocie à 9,62 fois le bénéfice par action prévu pour les 12 prochains mois, ce qui est bien supérieur à la médiane du secteur, qui s'établit à 19,36

** À la dernière clôture, l’action UCTT avait plus que doublé depuis le début de l’année

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
395,9300 USD NASDAQ 0,00%
LAM RESEARCH
240,8500 USD NASDAQ 0,00%
ULTRA CLEAN HLDG
51,4800 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en petite hausse, attend la décision de la Fed
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:36 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, avant la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et dans l'attente des résultats des géants Alphabet (Google) et Microsoft après la clôture. Dans les premiers échanges, le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.10.2026 14:32 

    (Actualisé avec contrats à terme, secteur des réseaux sociaux, GE Vernova, Apple et Etsy) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones .DJI et en hausse ... Lire la suite

  • Le patron de la Fed, Kevin Warsh, donne une conférence de presse, le 16 septembre 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Taux directeurs : la Fed tentée par l'abstention avant les élections de mi-mandat aux États-Unis
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:27 

    Le monde économique s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) opte pour un statu quo sur les taux directeurs mercredi, à quelques jours d'élections aux États-Unis largement centrées sur l'inflation que l'institution est chargée de combattre. Le deuxième ... Lire la suite

  • RussLe président russe Vladimir Poutine lors du forum économique et humanitaire Russie-Afrique à Moscou, le 28 octobre 2026 ( POOL / Igor IVANKO )
    La Russie réunit des dirigeants africains pour renforcer les liens
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:25 

    La Russie accueille à partir de mercredi une vingtaine de dirigeants d'Afrique pour un sommet visant à renforcer ses liens avec ce continent présenté par le Kremlin comme un "allié naturel". A l'occasion de ce troisième sommet Russie-Afrique, organisé mercredi ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 888,45 +0,02%
GENFIT
11,28 +6,62%
STELLANTIS
4,174 +12,43%
Pétrole Brent
115,28 +0,95%
WORLDLINE
11,212 +9,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank