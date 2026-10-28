Ultra Clean Holdings en hausse après avoir dépassé les prévisions au troisième trimestre

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28 octobre - ** Le cours de l'action d'Ultra Clean Holdings

UCTT.O , fournisseur d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, bondit de 14,8% à 59,12 dollars en pré-ouverture; la société devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis deux semaines si cette hausse se maintient

** La société annonce un chiffre d’affaires record de 759 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 728,07 millions de dollars; le bénéfice par action ajusté de 1,15 dollar dépasse les estimations de 94 cents - données compilées par LSEG

** Cette performance a été soutenue par une hausse de plus de 200 millions de dollars du chiffre d’affaires lié aux produits

** La société table sur un chiffre d’affaires compris entre 800 et 860 millions de dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux estimations des analystes de 826,92 millions de dollars

** La société prévoit un BPA ajusté de 1,23 dollar en valeur médiane, soit légèrement au-dessus des 1,22 dollar par action attendus par les analystes

** Le directeur général James Xiao a déclaré que la société avait augmenté sa production pour répondre à la hausse de la demande des clients au cours du trimestre

** La demande croissante en matière d’IA soutient la demande d’équipements pour semi-conducteurs; Lam Research LRCX.O et Applied Materials AMAT.O , les principaux clients d’UCTT, ont représenté à eux deux 61,3% du chiffre d’affaires du deuxième trimestre

** L'action se négocie à 9,62 fois le bénéfice par action prévu pour les 12 prochains mois, ce qui est bien supérieur à la médiane du secteur, qui s'établit à 19,36

** À la dernière clôture, l’action UCTT avait plus que doublé depuis le début de l’année