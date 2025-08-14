 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ulta et Target mettent fin à leur partenariat avec les mini-boutiques de produits de beauté en 2026
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails aux paragraphes 3 et 6, et contexte au paragraphe 5)

Ulta ULTA.O mettra fin à son partenariat de mini-magasins dans les magasins Target TGT.N après la fin du contrat actuel en août 2026, ont déclaré les entreprises jeudi.

Le partenariat, annoncé en novembre 2020 et déployé en août 2021, visait à donner aux acheteurs de Target un meilleur accès aux marques de beauté de prestige.

Les actions de Target ont chuté de 2 %, tandis que celles d'Ulta ont baissé d'environ 1 %. Les deux entreprises n'ont pas précisé les raisons de la fin du partenariat.

Target a été confronté à un fléchissement de la demande, les clients ayant réduit leurs achats discrétionnaires en raison des inquiétudes persistantes sur l'inflation et l'économie, dues à la guerre commerciale du président américain Donald Trump.

Cependant, les ventes du segment de la beauté ont augmenté de 5 % en 2024, se distinguant comme un point lumineux, par rapport à une baisse de 0,9 % des ventes globales de marchandises pour l'année.

Les entreprises ont déclaré que l'expérience Ulta Beauty at Target se poursuivra dans les magasins Target et sur Target.com jusqu'à la fin du partenariat.

Valeurs associées

TARGET
103,210 USD NYSE -2,01%
ULTA BEAUTY
523,9250 USD NASDAQ -1,65%
