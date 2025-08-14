Ulta et Target mettent fin à leur partenariat avec les mini-boutiques de produits de beauté en 2026

Ulta ULTA.O mettra fin à son partenariat de mini-magasins dans les magasins Target TGT.N après la fin du contrat actuel en août 2026, ont déclaré les entreprises jeudi.

Le partenariat, annoncé en novembre 2020 et déployé en août 2021, visait à donner aux acheteurs de Target un meilleur accès aux marques de beauté de prestige.

Les actions de Target ont chuté de 2 %, tandis que celles d'Ulta ont baissé d'environ 1 %. Les deux entreprises n'ont pas précisé les raisons de la fin du partenariat.

Target a été confronté à un fléchissement de la demande, les clients ayant réduit leurs achats discrétionnaires en raison des inquiétudes persistantes sur l'inflation et l'économie, dues à la guerre commerciale du président américain Donald Trump.

Cependant, les ventes du segment de la beauté ont augmenté de 5 % en 2024, se distinguant comme un point lumineux, par rapport à une baisse de 0,9 % des ventes globales de marchandises pour l'année.

Les entreprises ont déclaré que l'expérience Ulta Beauty at Target se poursuivra dans les magasins Target et sur Target.com jusqu'à la fin du partenariat.