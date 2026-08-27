Ulta Beauty revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de produits cosmétiques Ulta Beauty ULTA.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, pariant que ses investissements en marketing et dans la gamme de produits stimuleraient la demande malgré les incertitudes macroéconomiques qui pèsent sur le marché.

La société prévoit désormais une croissance de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 6,7% et 7,2%, contre une fourchette de 6% à 7% dans ses prévisions précédentes.

Elle table désormais sur une croissance des ventes comparables de l'exercice 2026 comprise entre 3,2% et 3,7%, contre une prévision antérieure de 2,5% à 3,5%.

Ulta prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 28,70 et 29 dollars, contre une prévision antérieure de 28,36 à 28,80 dollars par action.