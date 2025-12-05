Ulta Beauty rehausse ses prévisions pour 2025

(AOF) - Au troisième trimestre de son exercice 2025, les ventes nettes d'Ulta Beauty ont augmenté de 12,9%, à 2,9 milliards de dollars, à la faveur de la hausse des ventes à périmètre comparable, de l’acquisition de Space NK et de la contribution nette des nouveaux magasins. Il dépasse le consensus FactSet de 2,71 milliards de dollars. Sur ce trimestre, le résultat d’exploitation s’est établi à 309,4 millions de dollars, soit 10,8% des ventes nettes. Il est en repli par rapport au troisième trimestre 2024 : 318,5 millions de dollars, soit 12,6% des ventes nettes.

Le résultat net recule aussi sur un an passant de 242,2 à 230,9 millions de dollars. Au troisième trimestre, le bénéfice dilué par action est resté stable à 5,14 dollars.

Kecia Steelman, présidente et directrice générale d'Ulta Beauty, souligne que "ses résultats du troisième trimestre ont dépassé ses attentes grâce à l'obtention des gains de parts de marché et une croissance dans toutes les catégories et sur tous les canaux, avec une vigueur notable dans l'e-commerce".

Suite à cette publication trimestrielle, le distributeur de produits cosmétiques et de parfums a rehaussé ses objectifs pour l'exercice 2025.

Le bénéfice par action devrait être compris entre 25,20 et 25,50 dollars, contre une précédente fourchette entre 23,85 et 24,30 dollars. Le chiffre d'affaires est attendu désormais autour des 12,3 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure entre 12 et 12,1 milliards de dollars.

La croissance des ventes comparables est attendue entre 4,4% et 4,7%, contre une fourchette précédente entre 2,5% et 3,5%.

Enfin, la marge opérationnelle devrait se situer entre 12,3 et 12,4% contre une fourchette antérieure entre 11,9 et 12%.

