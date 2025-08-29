Ulta Beauty rehausse ses prévisions annuelles

(AOF) - Les ventes d'Ulta Beauty au second trimestre 2025 ont augmenté de 9,3% sur un an pour atteindre 2,8 milliards de dollars. Sur cette période, le distributeur de produits de beauté indique que sa marge brute a augmenté de 11,6% pour s’établir à 1,1 milliard de dollars contre 978,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Sur ce trimestre, le bénéfice d’exploitation s’est établi à 344,9 millions de dollars, contre 329,2 millions de dollars un an avant. Le bénéfice net a augmenté de 3,3% pour atteindre les 260,9 millions de dollars.

Le bénéfice dilué par action a augmenté de 9,1% pour s'établir à 5,78 dolllars.

" L'équipe d'Ulta Beauty a enregistré de bons résultats au deuxième trimestre, dont une croissance comparable des ventes de 6,7%. La performance exceptionnelle des ventes, alimentée par la croissance dans toutes les grandes catégories, a stimulé la croissance de la part de marché et une rentabilité supérieure aux attentes, a déclaré Kecia Steelman, CEO du groupe.

Suite à sa solide performance trimestrielle, Ulta Beauty a révise à la hausse ses prévisions pour l'année 2025.

Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires entre 12 et 12,1 milliards de dollars contre une fourchette précédente de 11,5-11,7 milliards de dollars.

La marge opérationnelle est attendue à 11,9-12% contre une estimation précédente de 11,7-11,8%.

Le bénéfice dilué par action devrait se situer entre 23,85 et 24,30 dollars contre une fourchette précédente entre 22,65 et 23,20 dollars.

