Les vols d'essai des nouveaux F-16 de Taïwan, dont la livraison a été retardée, commenceront ce mois-ci
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 06:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les vols d'essai des avions de chasse F-16V destinés à Taïwan, qui ont été retardés, devraient commencer ce mois-ci. 54 des 66 avions commandés sont désormais en production, a déclaré lundi le chef de l'armée de l'air de l'île.

Taïwan, qui fait face à une menace militaire croissante de la part de Pékin, s'est plaint de retards répétés dans la livraison d'armes commandées aux États-Unis, le plus important bailleur de fonds international et fournisseur d'armes de l'île revendiquée par la Chine.

En 2019, les États-Unis ont approuvé la vente d'avions de chasse F-16 de Lockheed Martin LMT.N à Taïwan pour un montant de 8 milliards de dollars, un accord qui porterait la flotte de F-16 de l'île à plus de 200 avions, mais le projet a connu des difficultés, notamment des problèmes de logiciels.

S'adressant aux parlementaires, le chef d'état-major de l'armée de l'air, Lee Ching-jan, a déclaré que 54 avions étaient désormais sur la ligne de production, contre 50 en octobre.

Les essais en vol devraient commencer ce mois-ci, a-t-il ajouté.

Lockheed a déclaré le mois dernier qu'il s'efforçait d'accélérer les livraisons retardées de F-16V à Taïwan.

Les F-16V sont dotés d'une avionique, d'un armement et de systèmes radar avancés qui leur permettent de mieux faire face aux forces aériennes chinoises, notamment à leurs chasseurs furtifs J-20.

