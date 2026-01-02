Ulta Beauty en hausse après qu'Argus a relevé ses prévisions

2 janvier -

** Les actions du vendeur de cosmétiques Ulta Beauty

ULTA.O augmentent de 2,36% à 619,28 $

** Argus Research relève les prévisions sur ULTA à 700$ contre 650$, soit une hausse de 15,7% par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage cite la forte demande de ses produits et les retombées positives de son acquisition du distributeur de produits de beauté britannique Space NK

** ULTA continue de croître en dépit d'un contexte sectoriel moins favorable, le distributeur gagnant des parts de marché grâce à l'innovation et au lancement de produits exclusifs, selon la société de courtage

** L'acquisition de Space NK par Ulta permet au distributeur de s'implanter au Royaume-Uni et en Irlande, soutenant ainsi sa stratégie d'expansion internationale et ajoutant un nouveau moteur de croissance des ventes et des bénéfices

** 17 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "fortement achetée", 9 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; la prévision médiane est de 640 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, ULTA a progressé de 43,8 % au cours des 12 derniers mois