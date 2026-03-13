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Ulta Beauty chute en Bourse malgré des ventes solides et une stratégie numérique renforcée
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 14:53

Le distributeur américain de produits de beauté a publié des ventes solides pour la période des fêtes, mais la forte hausse de ses coûts a pesé sur ses marges. Les investisseurs s'inquiètent malgré les efforts du groupe pour renforcer sa présence en ligne, notamment sur TikTok.

L'action d'Ulta Beauty recule d'environ 8%à l'ouverture de Wall Street après la publication de résultats marqués par une hausse importante des coûts. Si les ventes du trimestre des fêtes ont été robustes et soutenues par des marques populaires comme Fenty Beauty de Rihanna, l'augmentation des dépenses a pesé sur la rentabilité. Les frais de vente, généraux et administratifs ont bondi de 23% pour atteindre 1 milliard de dollars sur le trimestre de décembre, en raison notamment de la hausse des rémunérations incitatives, des investissements marketing et de l'intégration de la chaîne britannique Space NK acquise l'an dernier.

La directrice générale Kecia Steelman, en poste depuis janvier 2025, a également évoqué les risques liés à d'éventuels "conflits mondiaux" susceptibles d'affecter l'activité. Ulta cherche toutefois à attirer une clientèle plus jeune et plus aisée en misant sur des marques premium et des produits associés à des célébrités, comme la gamme capillaire Cecred de Beyoncé. L'entreprise prévoit aussi de lancer une offre exclusive de marques sur TikTok Shop afin de capter les consommateurs des générations Z et Alpha et de profiter de la croissance du commerce en ligne. Le groupe anticipe une progression à deux chiffres de ses frais SG&A au premier semestre 2026 avant un ralentissement au second semestre, tandis qu'au moins sept maisons de courtage ont abaissé leur objectif de cours après les résultats.

"L'action était déjà très détenue, si bien que le repli semble davantage relever d'une correction technique après une publication inférieure aux attentes que d'un véritable signal de faiblesse fondamentale", réagissent ce matin les analystes de Bernstein.

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ULTA BEAUTY
557,2300 USD NASDAQ -10,80%
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