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Ulta Beauty chute en Bourse, mais les analystes restent confiants
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 16:32

Le distributeur américain de produits de beauté a perdu 10,7% après la publication de résultats marqués par une nette contraction de ses marges. Si la rentabilité déçoit, les ventes restent solides et plusieurs analystes continuent de voir un potentiel de croissance pour le groupe.

Ulta Beauty a subi un net recul en Bourse (-10,7%) après la publication de ses résultats trimestriels. Malgré des ventes supérieures aux attentes pendant la période des fêtes, la rentabilité du groupe a été fortement pénalisée par la hausse des coûts et par l'intensification des investissements marketing.

Des marges sous pression

La hausse des rémunérations incitatives, les dépenses marketing accrues et l'intégration de la chaîne britannique Space NK, acquise l'an dernier, ont pesé sur les comptes. Les frais de vente, généraux et administratifs ont ainsi bondi de 23% sur le trimestre de décembre pour atteindre 1 milliard de dollars.

Dans ce contexte, la marge opérationnelle d'Ulta est ressortie à 12,2%, contre 14,8% un an plus tôt. Une dégradation qui explique en grande partie la réaction négative du marché.

Le groupe prévoit par ailleurs une croissance des ventes à périmètre constant comprise entre 2,5 et 3,5% pour l'exercice 2026, un net ralentissement après la progression de 5,4% enregistrée en 2025. Des prévisions établies dans un environnement que la PDG Kecia Steelman qualifie de "marqué par une incertitude mondiale persistante et une volatilité économique potentielle".

Ulta entend néanmoins soutenir sa dynamique commerciale, notamment à travers une stratégie de communication renforcée autour de TikTok.

Des analystes toujours optimistes

Malgré cette publication jugée décevante, la direction assure rester "optimiste quant aux opportunités à venir".

Plusieurs analystes partagent cette lecture. UBS estime ainsi qu'Ulta dispose encore de nombreux leviers pour soutenir sa croissance. Dans une note, la banque souligne que "Ulta dispose encore de nombreux leviers pour afficher un taux de croissance annuel composé de ses bénéfices particulièrement enviable au cours des prochaines années".

Même tonalité chez Bernstein, pour qui la réaction du marché doit être relativisée. Selon le cabinet, "l'action était déjà très détenue, si bien que le repli semble davantage relever d'une correction technique après une publication inférieure aux attentes que d'un véritable signal de faiblesse fondamentale".

Valeurs associées

ULTA BEAUTY
548,9650 USD NASDAQ -12,12%
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