Ukraine-Zelensky doit rencontrer Witkoff pour relancer la relation avec Washington

- Volodimir Zelensky doit rencontrer mardi en Norvège l'envoyé spécial américain Steve Witkoff dans l'espoir de relancer les relations bilatérales avec les Etats-Unis, qui se sont détériorées encore davantage depuis que Donald Trump a appelé à la démission du homologue ukrainien.

Steve Witkoff est arrivé à Oslo pour des discussions organisées par les dirigeants norvégiens et finlandais, tandis que le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, devrait suivre la rencontre à distance.

Volodimir Zelensky a rencontré le roi de Norvège Haakon VIII avant de s'entretenir avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store et le président finlandais Alexander Stubb.

Cette rencontre intervient alors que Kyiv déplore ne plus être avertie des frappes de missiles balistiques russes, les dirigeants ukrainiens faisant également état de dysfonctionnements de la part du réseau satellitaire Starlink, empêchant l'armée ukrainienne d'utiliser ses systèmes d'interception contre les drones russes.

Washington a nié vouloir entraver les efforts de guerre ukrainiens, mais le président américain n'a eu de cesse de critiquer Volodimir Zelensky, appelant même le président ukrainien à être écarté des discussions.

"La Russie, honnêtement, a été correcte sur l'Ukraine", a déclaré lundi le locataire de la Maison blanche, qui a ajouté que son homologue ukrainien n'"était pas d'une grande aide" pour mettre fin à la guerre, préconisant de trouver "quelqu'un d'autre pour négocier".

PAS DE CHANGEMENT DE POLITIQUE

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a reconnu mardi qu'une cargaison de missiles américains de défense aérienne acquise par des pays européens pour l'Ukraine pourrait ne pas avoir été livrée, mais il a démenti un quelconque changement de politique de Washington.

"Le point essentiel pour vous est qu'il n'y a pas eu de directive politique délibérée pour affaiblir l'Ukraine", a-t-il déclaré à des journalistes en marge d'un déplacement en Inde.

Le Kremlin a dit espérer organiser un sommet entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine.

Alors que les liens entre Kyiv et Washington se détériorent, la Russie a intensifié ses attaques sur les villes ukrainiennes, notamment sur les centrales électriques et infrastructures énergétiques, malgré les appels à la retenue de Donald Trump.

Le président américain a critiqué les offensives ukrainiennes, notamment sur les raffineries russes, tout en se retenant de commenter les attaques de Moscou sur l'Ukraine, pourtant d'une ampleur bien plus importante.

Une frappe de drone russe à proximité d'une station service en bordure d'une autoroute menant vers le sud de Kyiv a fait trois morts mardi et provoqué l'incendie de plusieurs voitures, selon des dirigeants ukrainiens.

Une frappe sur un entrepôt près de la capitale ukrainienne a également fait trois morts.

Les infrastructures énergétiques de sept régions ukrainiennes ont été prises pour cible dans la nuit, provoquant des coupures de courant. La région de Lviv a été frappée en pleine journée. Trois personnes ont été tuées à Kramatorsk (est).

Volodimir Zelensky a déclaré s'être entretenu avec Marco Rubio au sujet des intercepteurs de missiles balistiques, des avertissements contre les missiles russes et des dysfonctionnements liés à Starlink "qui doit être restauré".

(Reportage de Terje Solsvik et Lina Golovnya; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)