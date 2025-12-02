Ukraine: Witkoff et Kushner vont rencontrer Poutine à Moscou

par Guy Faulconbridge et Steve Holland

L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, rencontreront mardi le président russe Vladimir Poutine pour des discussions sur les moyens possibles de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait mettre fin à ce conflit, que son administration présente comme un "bain de sang" et une "guerre par procuration", mais ses efforts n'ont pour l'instant pas porté leurs fruits.

Une proposition de paix américaine, un plan en 28 points, a été dévoilée la semaine dernière, ravivant les craintes, du côté de Kyiv comme de ses alliés européens, que Donald Trump pousse l'Ukraine à signer un accord de paix trop favorable à Moscou.

Les Européens ont formulé des contre-propositions lors de réunions organisées à Genève, et les Etats-Unis et l'Ukraine ont dit avoir établi un "nouveau plan de paix amendé" par rapport à la version initiale présentée par Washington.

Vladimir Poutine a déclaré que les discussions n'avaient pour l'instant pas porté sur un projet d'accord mais sur certaines propositions dont il a dit la semaine dernière qu'elles "pourraient servir de base à un accord".

Le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a dit aux journalistes que la rencontre entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff se déroulerait mardi, en deuxième partie de journée.

Un responsable de la Maison blanche a indiqué que Jared Kushner se joindrait à Steve Witkoff lors de ce déplacement en Russie.

L'équipe de Donald Trump a fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle fasse d'importantes concessions, en cédant notamment du territoire à la Russie.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a rappelé lundi, après avoir rencontré à Paris le président français Emmanuel Macron, que la question territoriale restait "la plus difficile" à résoudre.

(Guy Faulconbridge; version française Camille Raynaud)