 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 310,55
+0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ukraine-Witkoff et Kushner vont rencontrer Poutine à Moscou
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 06:09

par Guy Faulconbridge et Steve Holland

L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, rencontreront mardi le président russe Vladimir Poutine pour des discussions sur les moyens possibles de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait mettre fin à ce conflit, que son administration présente comme un "bain de sang" et une "guerre par procuration", mais ses efforts n'ont pour l'instant pas porté leurs fruits.

Une proposition de paix américaine, un plan en 28 points, a été dévoilée la semaine dernière, ravivant les craintes, du côté de Kyiv comme de ses alliés européens, que Donald Trump pousse l'Ukraine à signer un accord de paix trop favorable à Moscou.

Les Européens ont formulé des contre-propositions lors de réunions organisées à Genève, et les Etats-Unis et l'Ukraine ont dit avoir établi un "nouveau plan de paix amendé" par rapport à la version initiale présentée par Washington.

Vladimir Poutine a déclaré que les discussions n'avaient pour l'instant pas porté sur un projet d'accord mais sur certaines propositions dont il a dit la semaine dernière qu'elles "pourraient servir de base à un accord".

Le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a dit aux journalistes que la rencontre entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff se déroulerait mardi, en deuxième partie de journée.

Un responsable de la Maison blanche a indiqué que Jared Kushner se joindrait à Steve Witkoff lors de ce déplacement en Russie.

L'équipe de Donald Trump a fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle fasse d'importantes concessions, en cédant notamment du territoire à la Russie.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a rappelé lundi, après avoir rencontré à Paris le président français Emmanuel Macron, que la question territoriale restait "la plus difficile" à résoudre.

(Guy Faulconbridge; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine

Valeurs associées

Pétrole Brent
63,22 USD Ice Europ -0,17%
Pétrole WTI
59,40 USD Ice Europ -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le porte-avions américain USS Gerald R. Ford et son groupe aéronaval, le 13 novembre 2025 dans l'océan Atlantique ( DoD / Gladjimi Balisage )
    La Maison Blanche confirme avoir frappé deux fois un même bateau soupçonné de narcotrafic
    information fournie par AFP 02.12.2025 07:25 

    La Maison Blanche a confirmé lundi qu'un amiral américain avait ordonné début septembre de bombarder une deuxième fois un bateau supposément chargé de drogue dans les Caraïbes pour tuer les survivants d'une première frappe, au moment où la légalité de ces opérations ... Lire la suite

  • SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    SOITEC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.12.2025 07:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner
    Ukraine: Witkoff et Kushner vont rencontrer Poutine à Moscou
    information fournie par Reuters 02.12.2025 07:03 

    par Guy Faulconbridge et Steve Holland L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, rencontreront mardi le président russe Vladimir Poutine pour des discussions sur les moyens possibles de mettre fin à la guerre ... Lire la suite

  • FNAC DARTY : Peu de risque à moyen terme
    FNAC DARTY : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 02.12.2025 07:00 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank