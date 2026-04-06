Ukraine-Une quarantaine de mineurs bloqués après une frappe dans la région de Louhansk

L'Ukraine a frappé la mine de charbon de Bilorichenska, située dans la région de Louhansk contrôlée par la Russie, endommageant une sous-station électrique et laissant 41 mineurs bloqués sous terre, a déclaré lundi un responsable désigné par Moscou.

Leonid Pasechnik, chef de la région nommé par la Russie, a précisé que "tous les services compétents prennent des mesures pour secourir les mineurs et rétablir l'alimentation électrique de la mine".

Il a ajouté que le contact avec les mineurs avait déjà été établi et qu'ils disposaient de réserves d'eau potable.

(Bureau de Reuters)