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Ukraine-Une attaque de drones vise le port d'Izmaïl
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 04:51

Des drones ont frappé le port d'Izmaïl, dans le sud de l'Ukraine, dans la nuit de jeudi à vendredi, ont dit les autorités locales sur Telegram.

L'électricité a temporairement été coupée dans cinq villages, disait le message.

Le port d'Izmaïl, situé dans la région d'Odessa, est le principal port ukrainien sur le Danube.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

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