Ukraine-Une attaque de drones vise le port d'Izmaïl

Des drones ont frappé le port d'Izmaïl, dans le sud de l'Ukraine, dans la nuit de jeudi à vendredi, ont dit les autorités locales sur Telegram.
L'électricité a temporairement été coupée dans cinq villages, disait le message.
Le port d'Izmaïl, situé dans la région d'Odessa, est le principal port ukrainien sur le Danube.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
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