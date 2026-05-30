STMicroelectronics: +35% en un mois, quel avenir pour le leader du CAC 40?

information fournie par Le Particulier • 30/05/2026 à 07:00

( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

L’IA et les data centers comme nouveau moteur de croissance

Le contrat avec Amazon Web Services (AWS) change la perception du marché

Des perspectives jugées encourageantes par les analystes

Le défi de la rentabilité: l'œil du marché sur les flux de trésorerie

Quel potentiel après une telle hausse?

L’IA et les data centers comme nouveau moteur de croissance

Longtemps considéré comme trop dépendant de l’automobile et de l’électronique grand public, STMicroelectronics a réussi un repositionnement stratégique réussi vers les infrastructures numériques. Ce pivot porte-t-il aujourd’hui ses fruits? Le parcours boursier du groupe peut le laisser croire: +35% en un mois et 145% depuis janvier 2026.

La publication des derniers résultats trimestriels en avril dernier a validé ce retournement de cycle. STMicroelectronics a fait état d’un chiffre d’affaires en progression de +23% sur un an, à 3,10 milliards de dollars. Cette performance reflète à la fois la normalisation des stocks chez les distributeurs et une demande résiliente dans l’électronique embarquée et industrielle.

Le contrat avec Amazon Web Services (AWS) change la perception du marché

Au-delà de ces éléments, l’accélération de STMicroelectronics dans l’intelligence artificielle a effectivement catalysé l’enthousiasme des marchés. L’officialisation en février dernier d’un méga-contrat de plusieurs milliards de dollars avec Amazon Web Services (AWS) a propulsé le groupe au cœur du Cloud de nouvelle génération.

STMicroelectronics y fournit ses composants critiques: microcontrôleurs avancés, capteurs MEMS optimisés et puces de gestion de l’énergie. Cette dynamique devrait encore monter en puissance. La direction estime que le chiffre d’affaires lié aux data centers pourrait à ce titre « dépasser confortablement » 500 millions de dollars dès 2026 et franchir le seuil du milliard de dollars en 2027.

Des perspectives jugées encourageantes par les analystes

Les investisseurs ont aussi salué les prévisions du deuxième trimestre: un chiffre d’affaires attendu à 3,45 milliards de dollars au point médian, soit +24,9% sur un an. Plusieurs analystes, dont UBS et JPMorgan, ont relevé leurs estimations de bénéfice par action pour 2026 de 15 à 19%.

Les analystes remarquent également l’extrême résilience du groupe, notamment vis-à-vis de la guerre au Moyen-Orient. « Nous ne subissons absolument aucun impact au niveau de l'approvisionnement: soit nous disposons de stocks stratégiques, soit nous avons mis en place un protocole de réacheminement pour l'approvisionnement », avait notamment déclaré la direction, interrogée à propos de l’impact de la situation au Moyen-Orient sur son approvisionnement en matières premières et en énergie.

Le défi de la rentabilité: l'œil du marché sur les flux de trésorerie

C’est ici que l’analyse se fait plus fine pour l’investisseur particulier comme institutionnel. Si la croissance du chiffre d’affaires est bien là, la rentabilité opérationnelle reste un chantier en cours de reconstruction.

Le free cash-flow, c’est-à-dire la trésorerie générée par l’activité après les investissements, est ainsi ressorti temporairement négatif à -723 millions de dollars au premier trimestre 2026. Un chiffre impressionnant mais à relativiser: il intègre un décaissement majeur de 895 millions de dollars lié au paiement final de l’acquisition des capteurs MEMS de NXP. À moyen terme, le marché attend surtout un redressement progressif des marges. JPMorgan estime notamment que STMicroelectronics pourrait ramener sa marge brute légèrement au-dessus de 40% d’ici 2028, et a relevé récemment son objectif de cours de 38 à 48 euros.

Quel potentiel après une telle hausse?

Après une hausse verticale de +145% depuis le début de l’année, le titre STMicroelectronics intègre donc une grande partie des bonnes nouvelles à court terme. Si les investissements industriels actuels pèsent mécaniquement sur les marges immédiates, les relais de croissance liés à l’IA et aux infrastructures cloud offrent une visibilité à faire jalouser beaucoup d’entreprises, concurrentes ou pas.

Le marché considère désormais que le virage stratégique de la croissance est réussi. Le prochain défi est de démontrer que cette montée en puissance peut s’accompagner d’une amélioration durable des marges et de la génération de cash-flow. Pour les investisseurs en quête de diversification technologique, le titre offre un profil de croissance attractif, à condition d’accepter une volatilité élevée et de suivre de près l’exécution opérationnelle des prochains trimestres.