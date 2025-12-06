Ukraine-Un noeud ferroviaire attaqué par des missiles et drones russes

(Actualisé avec détails de l'attaque, déclaration du MAE ukrainien)

par Pavel Polityuk

Des missiles et drones russes ont frappé un noeud ferroviaire près de Kyiv, endommageant ses infrastructures, a annoncé samedi la compagnie ferroviaire ukrainienne Ukrzaliznytsia.

Aucune victime n'était à déplorer dans l'attaque qui s'est déroulée dans la nuit dans la ville de Fastiv, selon Ukrzaliznytsia.

Les forces russes ont lancé 653 drones et 51 missiles sur l'Ukraine, selon l'armée ukrainienne qui indique avoir abattu 585 drones et 30 missiles.

La Russie a intensifié ses attaques sur les infrastructures énergétiques ces dernières semaines, visant des centrales électriques et des noeuds ferroviaires.

La compagnie ferroviaire a annoncé sur Telegram l'annulation

de plusieurs trains de région près de Kyiv et de la ville de Chernihiv (nord-est).

"La Russie continue d'ignorer les efforts de paix et, à la place, attaque des infrastructures civiles critiques, dont notre système énergétique et ferroviaire", a réagi sur X le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

"Cela montre que les décisions renforçant l'Ukraine et accentuant la pression sur la Russie ne peuvent attendre. Et surtout pas sous prétexte du processus de paix", a-t-il ajouté.

Les attaques russes ont également touché des infrastructures énergétiques dans les régions de Chernihiv, Zaporijjia, Lviv et Dnipropetrovsk, selon le ministère ukrainien du Déveleloppement des Communautés et territoires.

Le ministère ukrainien de l'Energie a fait état de huit régions touchées par les attaques qui ont également provoqué des coupures de courant.

"Les travaux de réparation d'urgence sont déjà en cours là où les conditions de sécurité le permettent. Les compagnies d'énergie font tout leur possible pour rétablir l'électricité chez tous les clients le plus rapidement possible", a déclaré le ministère sur la messagerie Telegram.

Par ailleurs, des sirènes d'alerte ont retenti samedi dans la région de Lublin, dans l'est de la Pologne, frontalière de l'Ukraine, selon la radio RMF FM.

Cette dernière a cité le maire de la ville de Lubartow qui indique que les systèmes ont été activés en raison de la situation en Ukraine.

La Pologne a déployé des avions de chasse en raison des attaques russes en Ukraine mais le Commandement opérationnel des forces armées n'a pas rapporté de violation de l'espace aérien polonais.

(Version française Zhifan Liu)