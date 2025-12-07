Ukraine-Un accord de paix proche, dit Kellogg, le Kremlin demande des changements

(Actualisé avec déclaration d'Ouchakov)

par Guy Faulconbridge

L'émissaire américain sur le départ Keith Kellogg a déclaré dimanche qu'un accord de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine était "très proche" alors que le Kremlin a exigé des modifications "radicales" de la part des Etats-Unis.

L'issue de l'accord de paix ne dépend plus que de deux questions majeures: le futur de la région ukrainienne du Donbass et celui de la centrale nucléaire de Zaporijjia, selon l'émissaire américain.

"Si on arrive à régler ces deux questions, je pense que le reste se réglera assez facilement", a déclaré l'émissaire du président américain Donald Trump. "Nous sommes vraiment très proches", a-t-il ajouté.

Celui qui doit quitter son poste en janvier a déclaré lors du Reagan National Defense Forum que les efforts pour mettre fin à la guerre entraient "dans les 10 derniers mètres", qui sont toujours les plus difficiles, selon lui.

Iouri Ouchakov, le principal conseiller en politique étrangère de Vladimir Poutine, a déclaré dimanche que les Etats-Unis devaient apporter des modifications "radicales" et "sérieuses" à leur plan de paix sans donner plus de détails, selon la presse russe.

Les forces russes contrôlent 19,2% du territoire ukrainien, dont la Crimée, annexée par Moscou en 2014, la totalité de Louhansk et plus de 80% de Donetsk ainsi que 75% de Kherson et Zaporijjia.

La région du Donbass est majoritairement composée des oblasts de Louhansk et Donetsk.

Les pourparlers sont en cours pour mettre un terme au conflit le plus meurtrier que l'Europe a connu depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré samedi avoir eu un long et "substantiel" entretien téléphonique avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, gendre du président américain.

(Version française Zhifan Liu)