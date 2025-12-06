Macron rencontrera Zelensky, Starmer et Merz lundi à Londres

(Actualisé avec déclaration de Volodimir Zelensky)

Emmanuel Macron a annoncé samedi qu'il se rendra à Londres lundi pour rencontrer le président ukrainien, le Premier ministre britannique et le Chancelier allemand pour "faire le point ensemble sur la situation et les négociations en cours dans le cadre de la médiation américaine" sur l'Ukraine.

"L'Ukraine peut compter sur notre soutien indéfectible", a déclaré le président de la République dans un post sur X. "C'est tout le sens des efforts que nous avons engagés dans le cadre de la Coalition des volontaires. Nous les poursuivrons avec les Américains pour doter l’Ukraine de garanties de sécurité sans lesquelles il n'y aura pas de paix robuste et durable."

Emmanuel Macron a également condamné "avec la plus grande fermeté les frappes massives" qui ont ciblé dans la nuit de vendredi à samedi l'Ukraine, en particulier ses infrastructures énergétiques et ferroviaires.

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia a temporairement perdu toute alimentation électrique externe pendant la nuit, a déclaré samedi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), citant son directeur général, Mariano Grossi. nL8N3XC06A

"Nous devons continuer à faire pression sur la Russie pour la contraindre à la paix", a poursuivi le président français.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré de son côté avoir eu une conversation téléphonique "substantielle" avec l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff et avec le gendre de Donald Trump Jared Kushner.

"L'Ukraine est déterminée à continuer à travailler de bonne foi avec la partie américaine pour parvenir sincèrement à la paix. Nous sommes tombés d'accord sur les prochaines étapes et les prochains formats des discussions avec les Etats-Unis", a dit le président ukrainien sur X.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Pavel Polityuk à Kyiv)