Ukraine-Sept couloirs humanitaires prévus ce samedi, dit Kiev

2 avril (Reuters) - Sept couloirs humanitaires sont prévus ce samedi pour évacuer des civils de régions ukrainiennes assiégées, a déclaré la vice-Première ministre Irina Verechtchouk.

Ces sept couloirs incluent celui prévu pour permettre à des véhicules privés de quitter la ville de Marioupol et à des bus d'évacuer des résidents de Marioupol réfugiés à Berdiansk, a-t-elle précisé.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ukraine and Russia: What you need to know right now

nL2N2VW04T Descent into Hell: Ukrainians reclaim shelled homes near Kyiv

nL2N2VZ1SW EXCLUSIVE-U.S. cancels ICBM test due to Russia nuclear tensions

nL2N2VZ2NW SPECIAL REPORT-Putin targets enemies at home as his missiles strike Ukraine nL5N2VY2JP TIMELINE-Russia's siege of the Ukrainian city of Mariupol

nL5N2VW5HO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

(Reportage Natalia Zinets, version française Marc Angrand)